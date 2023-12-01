Американский футболист напал на свою беременную девушку

В среду в дом Миллера в Далласе, штат Техас, была вызвана полиция в связи с жестоким инцидентом. 34-летнего Миллера, двукратного чемпиона Суперкубка, обвиняют в том, что он поссорился с беременной женщиной и затем напал на нее. Хотя власти это не подтвердили, женщина, на которую напали, была девушкой Миллера.

Полиция сообщает, что Миллер покинул место происшествия до их прибытия, а у пострадавшей были обнаружены легкие травмы. По данным СМИ, Миллер толкнул женщину, таскал ее за волосы, а также в порыве гнева схватил ее руками за шею.