Американский футболист напал на свою беременную девушку

Игрок клуба «Баффало Биллс», входящего в Лигу американского футбола, Фон Миллер разыскивался полицией за причастность к домашнему насилию, в ходе которого он напал на беременную женщину. Полиция начала поиски мужчины, но Миллер сам сдался властям.
В среду в дом Миллера в Далласе, штат Техас, была вызвана полиция в связи с жестоким инцидентом. 34-летнего Миллера, двукратного чемпиона Суперкубка, обвиняют в том, что он поссорился с беременной женщиной и затем напал на нее. Хотя власти это не подтвердили, женщина, на которую напали, была девушкой Миллера.
Полиция сообщает, что Миллер покинул место происшествия до их прибытия, а у пострадавшей были обнаружены легкие травмы. По данным СМИ, Миллер толкнул женщину, таскал ее за волосы, а также в порыве гнева схватил ее руками за шею.
Миллер сдался властям, но был освобожден под залог. Два года назад его также подозревали в домашнем насилии, но в 2021 году ему не было предъявлено обвинение. В Техасе нападение на беременную женщину является уголовным преступлением третьей степени и карается тюремным заключением.