МАРТ ХЕЛЬМЕ ⟩ Демографическая политика правительства сделает Эстонию русскоязычной

И здесь мы подходим к теме безопасности - еще одной мантре, используемой для оправдания всех, даже самых глупых решений. Чью безопасность вы обеспечиваете, разоряя народ налогами и наводняя страну славянами? Или вы собиратесь обеспечить тут безопасность русским перед угрозой со стороны России?

Или вы думаете, что если в ближайшие пару десятилетий Эстония станет преимущественно русскоязычной страной (Таллинн в этом смысле уже может служить примером), то для нашей безопасности нам все равно будет достаточно принадлежности к НАТО и Евросоюзу? Можно мечтать о чем угодно, но на самом деле как раз демография уже давно признана Москвой в качестве нашей ахиллесовой пяты.

Недавно я также прочитал, каков план Москвы в отношении Эстонии и других стран Балтии со схожей с нашей демографической ситуацией: дождаться состаривания нашего населения и русификации, а затем просто захватить нас. Как известно, у больших стран имеется время, чтобы подождать.