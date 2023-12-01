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МАРТ ХЕЛЬМЕ ⟩ Демографическая политика правительства сделает Эстонию русскоязычной

Март Хельме
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Март Хельме.
Март Хельме. Фото: Pilt videost
  • Причины, приводимые для оправдания глупости нашей налогово-бюджетной политики, смехотворны
  • В ближайшие несколько десятилетий Эстония станет преимущественно русскоязычной страной
  • В интересах нашей безопасности нужны немедленные радикальные шаги по увеличению рождаемости

Правительство, которое после своего прихода к власти сразу же отменило закон о поддержке многодетных семей, единогласно принятый предыдущим составом Рийгикогу, теперь приступило к сокращению родительских пособий, пишет член парламента, бывший министр внутренних дел Март Хельме (EKRE).

Все это делается в ситуации, когда Эстония находится на грани демографического коллапса. За исключением нескольких более-менее удачных лет, мы уже более четверти века являемся страной с отрицательным приростом населения.

Что еще хуже, так это то, что большое послевоенное поколение достигло глубокого пенсионного возраста и неизбежно исчерпает свою критическую массу в ближайшее десятилетие. На смену ему не придет другое такое же большое поколение, потому что единовременный скачок рождаемости на фоне «поющей революции» оказался для этого слишком краткосрочным.

Поэтому теперь мы должны признать, что любые шаги, которые подрывают доверие к государству у людей фертильного возраста, и которые предпринимаются в ситуации низкой рождаемости, еще быстрее подталкивают нас к тому дню, когда мы больше не сможем быть стабильными как нация и не сможем сохранить Эстонию как государство. Тем более, что значительная часть наших людей фертильного возраста уже выбрала в качестве места жительства не Эстонию, а какую-то зарубежную страну.

В этих условиях, конечно, все мантры, которые сейчас повторяют находящиеся у власти деятели для оправдания своих фискальных глупостей, просто смешны. Особенно когда говорится, что мы не можем оставлять в долгах будущие поколения. Какие будущие поколения? Их просто не будет, по крайней мере, их не будет достаточно для того, чтобы сохранять нас как национальное государство. Или вы имеете в виду будущие поколения иммигрантов? Русских, украинцев, белорусов, индусов, арабов, африканцев и т.д.?

И здесь мы подходим к теме безопасности - еще одной мантре, используемой для оправдания всех, даже самых глупых решений. Чью безопасность вы обеспечиваете, разоряя народ налогами и наводняя страну славянами? Или вы собиратесь обеспечить тут безопасность русским перед угрозой со стороны России?

Или вы думаете, что если в ближайшие пару десятилетий Эстония станет преимущественно русскоязычной страной (Таллинн в этом смысле уже может служить примером), то для нашей безопасности нам все равно будет достаточно принадлежности к НАТО и Евросоюзу? Можно мечтать о чем угодно, но на самом деле как раз демография уже давно признана Москвой в качестве нашей ахиллесовой пяты.

Недавно я также прочитал, каков план Москвы в отношении Эстонии и других стран Балтии со схожей с нашей демографической ситуацией: дождаться состаривания нашего населения и русификации, а затем просто захватить нас. Как известно, у больших стран имеется время, чтобы подождать.

И есть еще один высказывавшийся на эту тему источник, который я не буду цитировать дословно, а лишь сошлюсь на озвученную мысль. В частности, бывший руководитель израильской разведки Яков Кедми некоторое время назад заявил, что эстонцы и латыши в ближайшем будущем перестанут быть в демографическом смысле жизнеспособными и что через 50 лет эстонцы и латыши больше не будут жить на территории Эстонии и Латвии. Те, кто еще являются эстонцами и латышами, мигрируют в другие места.

Если мы немедленно (а это было фактически нужно сделать позавчера) не предпримем радикальные шаги на национальном уровне по поддержке рождаемости, поддержке семей, развитию региональной политики, чтобы жизнь была возможной и достойной в каждом уголке Эстонии, не инвестируем в сеть сельских школ и в другие важнейшие точки социальной инфраструктуры, не положим конец уничтожению качественного образования на эстонском языке под лозунгом перехода на эстоноязычное образование, не остановим безумные налоговые поборы, не остановим идеологический зеленый поворот, являющийся неосуществимой утопией, не остановим разрушение традиционной семьи и т.д. и т.п., то через несколько десятилетий мы дойдем до ситуации, когда заседания «новых эстонцев» в зале Рийгикогу будут проходить на русском языке, а в доме Стенбока усердно будут готовиться документы для окончательного объединения Эстонии с Россией.

Ответ на вопрос «кто это сделал?» уже известен нам из народных сказок: сами и сделали.

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