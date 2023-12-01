МАРТ ХЕЛЬМЕ ⟩ Демографическая политика правительства сделает Эстонию русскоязычной

Все это делается в ситуации, когда Эстония находится на грани демографического коллапса. За исключением нескольких более-менее удачных лет, мы уже более четверти века являемся страной с отрицательным приростом населения.
Что еще хуже, так это то, что большое послевоенное поколение достигло глубокого пенсионного возраста и неизбежно исчерпает свою критическую массу в ближайшее десятилетие. На смену ему не придет другое такое же большое поколение, потому что единовременный скачок рождаемости на фоне «поющей революции» оказался для этого слишком краткосрочным.
Поэтому теперь мы должны признать, что любые шаги, которые подрывают доверие к государству у людей фертильного возраста, и которые предпринимаются в ситуации низкой рождаемости, еще быстрее подталкивают нас к тому дню, когда мы больше не сможем быть стабильными как нация и не сможем сохранить Эстонию как государство. Тем более, что значительная часть наших людей фертильного возраста уже выбрала в качестве места жительства не Эстонию, а какую-то зарубежную страну.
В этих условиях, конечно, все мантры, которые сейчас повторяют находящиеся у власти деятели для оправдания своих фискальных глупостей, просто смешны. Особенно когда говорится, что мы не можем оставлять в долгах будущие поколения. Какие будущие поколения? Их просто не будет, по крайней мере, их не будет достаточно для того, чтобы сохранять нас как национальное государство. Или вы имеете в виду будущие поколения иммигрантов? Русских, украинцев, белорусов, индусов, арабов, африканцев и т.д.?