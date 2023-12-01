Российские гимнасты остались за бортом европейских соревнований

FIG в июле официально разрешила гимнастам из России и Белоруссии выступать под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. При этом был введен стандартный ряд условия: допускаются лишь спортсмены, которые не поддержали спецоперацию в Украине и не имеют связи с вооруженными силами; на форме не допускается национальная символика, она должна быть однотонной; желающие получить нейтральный статус должны подать платную заявку на английском языке, которую будут рассматривать в течение 30 дней.