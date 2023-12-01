Эстонские керлеры начали этап Кубка мира с победы

Эстонская пара керлингистов Мари Калдвеэ и Харри Лилль начала борьбу на этапе Кубка мира в Шотландии, победив в первом матче хозяев со счетом 8:7.
Первым соперником эстонской пары по керлингу стала шотландская пара по керлингу Дафф и Ламми, над которой они одержали победу в напряженном матче со счетом 8:7. Во втором раунде Калдвеэ и Лилль снова встретятся с шотландской парой керлингистов.
Эстонский керлингист Харри Лилль отметил, что это самый сильный турнир по керлингу в смешанном парном разряде в Европе в этом году.
Лучшие европейские смешанные пары из Эстонии, Шотландии, Норвегии, Швейцарии, Голландии и Испании принимают участие в этапе Кубка мира MD Euro Super Series в шотландском Стерлинге. Из швейцарских керлеров присутствуют все сильнейшие спортсмены, в том числе Брюс Муа, ставший в минувшие выходные чемпионом Европы, и члены его команды.