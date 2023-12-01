Эстонские керлеры начали этап Кубка мира с победы

Первым соперником эстонской пары по керлингу стала шотландская пара по керлингу Дафф и Ламми, над которой они одержали победу в напряженном матче со счетом 8:7. Во втором раунде Калдвеэ и Лилль снова встретятся с шотландской парой керлингистов.

Эстонский керлингист Харри Лилль отметил, что это самый сильный турнир по керлингу в смешанном парном разряде в Европе в этом году.