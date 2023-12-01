На этой неделе портал ERR опубликовал интервью с профессором народонаселения Таллиннского университета Алланом Пууром на тему рекордно низкой рождаемости. По его оценке, в этом году в Эстонии родится менее 11 000 детей, хотя еще в 2019 году на свет появилось более 14 000. Таким образом, за пять лет рождаемость снизилась на четверть, но особенно резкое падение произошло именно в последние два года.
ЛЕА ДАНИЛЬСОН-ЯРГ ⟩ Пусть нынешнее правительство уступит место тем, кто может и хочет исправить их ошибки
Чтобы проиллюстрировать серьезность проблемы, Пуур приводит пример: если ВВП упадет на 24%, мы все это очень болезненно ощутим, но такое же снижение числа рождений воспринимается просто как статистика, хотя именно от этого зависит долгосрочная устойчивость общества. Поэтому, по его мнению, соответствующие институты должны подумать о том, как реагировать на сложившуюся ситуацию.
Сигне Рийсало, которая, являясь министром социальной защиты, также отвечает за политику в отношении детей и семьи, отреагировала на это через несколько дней - на страницах газеты Postimees. В своей статье Рийсало заявила, что «нет ни одной волшебной палочки, чтобы увеличить число рождений», и перечислила различные варианты изменений, которые сейчас находятся в разработке в министерстве. В случае нескольких из них я могу констатировать, что и сама внесла вклад в инициирование этих изменений много лет назад, когда во время работы Рийны Солман в должности министра народонаселения в Министерстве внутренних дел руководила отделом населения и семейной политики.
Я, конечно, рада окончанию издевательств над родителями маленьких детей по поводу больничных, расширению сети Perepesa по всей стране и другим полезным мерам, но также должна признать, что все эти меры в совокупности или по отдельности как волшебная палочка, увеличивающая рождаемость, все же не сработают. Развитие услуг, направленных на семьи с детьми, необходимо и полезно, но Рийсало ошибается, надеясь, что изменения, улучшающие благосостояние детей, обязательно повлияют на уровень рождаемости. Возьмем, к примеру, Финляндию, которая значительно опережает Эстонию по уровню услуг, но все еще отстает от нас по уровню рождаемости.
Развитие услуг, направленных на семьи с детьми, необходимо и полезно, но Рийсало ошибается, надеясь, что изменения, улучшающие благосостояние детей, обязательно повлияют на уровень рождаемости.
Уровень рождаемости у наших северных соседей уже десять лет имеет тенденцию к снижению, и, похоже, надежды на выход из кризиса сейчас нет, поскольку даже количество желанных детей сократилось. Поэтому финские эксперты уже всерьез задумываются о мерах по возвращению желания иметь детей в сознание людей в качестве нормальной части жизни. Например, планируется предлагать молодежи параллельно с карьерным консультированием также консультации по планированию семьи. Это также позволило бы предотвратить слишком долгое откладывание деторождения и сопутствующую ему нежелательную бездетность, число которых в Финляндии растет.
Из интервью Аллана Пуура следует, что, опираясь на проведенное в прошлом году в Эстонии исследование семьи и рождаемости, желаемое количество детей в молодых поколениях уже упало ниже уровня воспроизводства, в среднем до 1,9 ребенка. Хотя с течением жизни мысли молодых людей могут измениться, возможно, что скоро и Эстония столкнется с такими же проблемами, как Финляндия сейчас. Было бы мудро учиться на чужом опыте и предупреждать возникновение проблем.
Хотя можно согласиться с тем, что не существует универсальной волшебной палочки, способной изменить ситуацию с рождаемостью, есть ряд ключевых вопросов, которые уже неоднократно доказали свою эффективность. Прежде всего, они касаются экономических аспектов, которые Рийсало, к сожалению, в своей статье отвергает как несущественные. Даже нынешний рекордно низкий уровень рождаемости, по мнению Пуура, обусловлен в основном экономическими причинами, поскольку стремительный рост стоимости жизни, начавшийся в первой половине 2021 года, вполне совпадает со стремительным падением рождаемости, которое началось девятью месяцами позже.
Как мы знаем из прошлого опыта, экономический кризис 2008 года также сопровождался низким уровнем рождаемости, хотя в начале рождаемость была гораздо выше, а число рождений вторых и последующих детей росло, поскольку высокий уровень безработицы и сокращение заработной платы побуждали людей оставаться дома с детьми, получая родительское пособие.
Значительное влияние оказали и принимаемые государством экономические меры, такие как родительские компенсации и поддержка многодетных семей. Анализ, опубликованный в этом году, показал, что родительское пособие увеличило число вторых и третьих рождений. В то же время введение поддержки многодетных семей увеличило количество рождений третьих и последующих детей примерно на четверть, пока рост стоимости жизни не съел реальную стоимость этого неиндексированного пособия.
В опросах экономические обстоятельства также упоминаются как основное препятствие для увеличения семьи. Например, более половины участников опроса по народонаселению, проведенного в июле этого года, заявили, что рождение ребенка ухудшит экономическое положение семьи. Тот же опрос показал, что среди людей в возрасте 30-40 лет две самые важные причины, по которым они не планируют заводить семью в ближайшие три года, - это неуверенность в завтрашнем дне и трудности с материальным положением.
Первоочередной задачей правительства должно стать восстановление уверенности в завтрашнем дне для семей с детьми.
Если нет волшебной палочки, которая могла бы увеличить рождаемость, то волшебная палочка, которая сокращает рождаемость, определенно существует, и правительство Партии реформ после выборов активно использовала ее для нанесения ущерба. Сокращение существующих семейных пособий, отмена налоговых льгот, массовое повышение налогов и постоянное сеяние страха, безнадежности, недоверия и конфликтов подрывают уверенность в будущем, которая является основой семейной жизни. Страх перед тем, как получиться ли справиться сегодня и завтра, никак не способствует планированию увеличения семьи. Заученные и не соответствующие реальности речевые пункты, которые зачитывают министры, высокомерное отношение и манипуляция фактами или откровенная ложь действуют как попытка тушить огонь бензином.
Должно быть ясным как день, что если ты не можешь сделать лучше, то хотя бы не вреди, не ломай то, что работает. К сожалению, мы видим, что правительство действует наоборот. Очевидно также, что до тех пор, пока доверие к государству не будет восстановлено, какими бы хорошими ни были меры, они не смогут изменить ситуацию с рождаемостью в лучшую сторону. Первоочередной задачей правительства должно стать восстановление уверенности в завтрашнем дне для семей с детьми.
Если они не могут этого сделать, следует уступить место тем, кто хочет и может, и кто на протяжении многих лет доказывал свою надежность. Если у «Отечества» появится возможность сформировать правительство, то я обещаю, что мы отменим все антисемейные решения нынешнего правительства, потому что только благодаря семьям с детьми у Эстонии есть будущее.