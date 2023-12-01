ЛЕА ДАНИЛЬСОН-ЯРГ ⟩ Пусть нынешнее правительство уступит место тем, кто может и хочет исправить их ошибки

Чтобы проиллюстрировать серьезность проблемы, Пуур приводит пример: если ВВП упадет на 24%, мы все это очень болезненно ощутим, но такое же снижение числа рождений воспринимается просто как статистика, хотя именно от этого зависит долгосрочная устойчивость общества. Поэтому, по его мнению, соответствующие институты должны подумать о том, как реагировать на сложившуюся ситуацию.

Сигне Рийсало, которая, являясь министром социальной защиты, также отвечает за политику в отношении детей и семьи, отреагировала на это через несколько дней - на страницах газеты Postimees. В своей статье Рийсало заявила, что «нет ни одной волшебной палочки, чтобы увеличить число рождений», и перечислила различные варианты изменений, которые сейчас находятся в разработке в министерстве. В случае нескольких из них я могу констатировать, что и сама внесла вклад в инициирование этих изменений много лет назад, когда во время работы Рийны Солман в должности министра народонаселения в Министерстве внутренних дел руководила отделом населения и семейной политики.