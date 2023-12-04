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Большая фотогалерея ⟩ Зенитные пулеметы, самодельные мины и патроны в мешочках с рисом: с чем террористы приходят к мирным гражданам
Репортаж с военной базы ЦАХАЛа
Собранные солдатами ЦАХАЛА с поля боя аптечки и символика террористов ХАМАС. Фото: Anastasiya Tido
Анастасия Тидо
, журналист
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«Они взламывали дверь в безопасную комнату, вытаскивали кольцо, бросали термобарическую гранату внутрь и закрывали дверь. Все члены семьи сгорали мгновенно. Мы видели много комнат с грудами пепла внутри»... Представители Армии обороны Израиля пустили журналистов на военную базу чтобы показать всевозможные виды оружия, боеприпасов, взрывных устройств и разных самодельных «адских машин», с которыми радикальные исламисты пришли к мирным жителям. Показываем, что стоит знать нам и нашей службе безопасности об исламских террористах. 

По понятным причинам я не могу уточнять, где именно находится военная база, на которую военные Армии обороны Израиля свезли образцы всех этих инструментов для массовых убийств. Территория базы достаточно большая, по ней нужно передвигаться либо на машине, либо на автобусе. Автобусы ходят по расписанию, остановки оборудованы как в любом городе. 

База ЦАХАЛа, 28.11.2023 г. 
База ЦАХАЛа, 28.11.2023 г. Фото: Anastasiya Tido

Обзор оружия, боеприпасов, машин и другой техники террористов организовала для нас пресс-служба ЦАХАЛа, но сама идея сбора подобного добра в другом.

Подполковник запаса Идан Шарон-Кеттлер. 
Подполковник запаса Идан Шарон-Кеттлер. Фото: Anastasiya Tido

С тем, что и как используется для террористической деятельности нас знакомил призванный на время войны резервист, подполковник запаса Идан Шарон-Кеттлер. Он командир подразделения, задачей которого является эвакуация имущества после боев. Во время войны оно собирает вражескую технику. Это делается по ряду причин и работа с общественностью - только одна из них.

«Мы собрали образцы, часть техники здесь чтобы показать вам, с чем именно мы столкнулись, - объясняет подполковник. - Другая цель эвакуации оружия - это изучение. Будет проведен тщательный анализ оборудования, взрывчатки и всего, что использовали террористы для убийств».

Все, что будет ниже на фотографиях, было задействовано в бойне 7 октября, но это лишь малая часть того, что реально применялось и что собрали затем бойцы ЦАХАЛа. «Я не мог организовать доставку сюда всего, - говорит наш военный гид. - Это были бы тонны и тонны взрывчатых материалов, оружия и прочего. Я собрал образцы каждого типа оружия и техники, какие ХАМАС задействовал на нашей территории. Например, вы видите там четыре пикапа. В боях участвовало сорок».

На большой площадке перед палаткой с ручным оружием выстроились разнесенные в хлам машины и мотоциклы ХАМАСа. Все они знатно раскурочены. «Что с ними случилось? Наша ракета, преимущественно», - пояснил подполковник Шарон-Кеттлер.

Машины помятые еще и потому, что с ними не слишком осторожно обращались. «Наша полиция должна была очень быстро расчистить дороги, поэтому они просто выбросили эти машины с дорог. Иногда их переворачивали», - говорит Шарон-Кеттлер. В машинах видны также пулевые отверстия от автоматического оружия, а внутри кровь. «Там есть две машины, которые выглядят гражданскими, но на них приехали террористы более высокого ранга. Мы поймали их обоих в окрестностях кибуца Кфар-Аза. Белый пикап выехал из Израиля обратно в Газу и его уничтожили уже там. В Израиль он был доставлен как экспонат для будущего музея событий 7 октября», - говорит военный.

Автоматы Калашников, использованные террористами 7 октября. 
Автоматы Калашников, использованные террористами 7 октября. Фото: Anastasiya Tido

Подполковник Шарон-Кеттлер предупредил, что все это настоящее оружие, трогать можно только в перчатках и очень осторожно. По его словам ЦАХАЛ ставит целью показать картину произошедшего 7 октября: «В Израиль вторглась не какая-то маргинальная кучка людей, а хорошо финансируемая и обеспеченная армия, которая пришла убивать гражданских. Частично наша работа здесь в том, чтобы показать правомерность нашего ответного удара». На табличках перед многими образцами сказано, что оружие и боеприпасы произведены в России. Значит ли это, что Россия поставляет все это ХАМАСу? «Этого никто не знает, - ответил подполковник. - Здесь много такого, что выглядит как продукция с черного рынка. По некоторым мы сразу видим, что это контрабандные поставки». Мы видим автоматы Калашникова из России, Румынии, Болгарии, Китая. Очень много из Ирана,  немного поступает из Египта. По словам военного это говорит о том, что это не одна большая партия, а много мелких, собранных у разных поставщиков. Часть, вероятно, была собрана с черных рынков России, но сама по себе страна происхождения оружия не означает, что оружие поступило именно оттуда. «Мы нашли у ХАМАСа медицинское оборудование, часть которого произведена в Израиле. Но это не значит, что Израиль его продал ХАМАСу, - говорит Шарон-Кеттлер. - С мотоциклами, например, все понятнее. Такие модели, как вы тут видите, никогда не продавались в Израиле. Их официального импорта и запасных частей к ним тут нет, эти модели есть на рынках Дальнего востока. Это предполагает только контрабанду, которая не проходит через Израиль».

Почти все автоматы Калашникова - это АК- 47. Независимо от страны производства, требуют стандартного патрона 7.62. Есть одно исключение - АК-74 китайского производства. «Для них требуются патроны типа "мини", - рассказал Шарон-Кеттлер. - Но таких автоматов было очень мало, только у террористов самого высокого ранга. У меня есть один такой здесь в коллекции. Во всех остальных используются стандартные боеприпасы». 

Самый широко используемый террористами тип оружия - АК-47. 
Самый широко используемый террористами тип оружия - АК-47. Фото: Anastasiya Tido

Большая часть оружия, выставленного на этой своеобразной экспозиции, произведена в России, Северной Корее и Иране. Значит ли это, что в некоторых странах просто закрывают глаза на черный рынок оружия? «Не знаю, как в России, но про китайский АК могу сказать, что эти автоматы были куплены Ираном, на них поменяли нумерацию и отправили часть хуситам в Йемен, а часть - в Газу», - говорит военный.

Даже старое и ржавое оружие все еще отлично справляется с задачей убивать.
Даже старое и ржавое оружие все еще отлично справляется с задачей убивать. Фото: Anastasiya Tido

По фото видно, что некоторое оружие изрядно ржавое и выглядит, мягко говоря, подержанным, однако подполковник нас заверил, что все очень хорошо стреляет. «Даже те, которые выглядят сломанными, отлично стреляли. Просто на некоторые из них потом наехали танки или джипы, или они горели в бою. Здесь в некоторых есть характерные пулевые отверстия... Но каждое из этих отверстий появилось 7 октября, - утверждает Шарон-Кеттлер. - Так что все эти «винтажные» автоматы отлично стреляли. В этом преимущество автомата Калашникова».

Из выставленного становится очевидно, что большая часть денег, которые попадают в Газу для гуманитарных целей, до населения просто не доходит. «Говорят, сектор Газа - это тюрьма. Мне она таковой не кажется, - говорит Шарон-Кеттлер. - Действительно, население там очень бедное. Они голодают, у них нет лекарств, зато у ХАМАСа есть первоклассное оборудование и оружие. Вместо того, чтобы покупать все это - подполковник обводит рукой арсенал - они могли бы покупать книги, еду, игрушки и все, что нужно нормальному обществу. Здесь мы видим медицинское медицинское оборудование, которое должно было быть доставлено в больницы, но вместо этого аптечки террористы использовали, чтобы подлатать себя и воевать дальше».

Большая часть аптечек, оружия и оборудования переносится в кейсах и рюкзаках ручной работы, что подразумевает, что их все в огромных количествах кто-то шьет. Очевидно, боевики ХАМАСа не делают это сами. 

Большая часть аптечек, оружия и оборудования переносится в кейсах и рюкзаках ручной работы.
Большая часть аптечек, оружия и оборудования переносится в кейсах и рюкзаках ручной работы. Фото: Anastasiya Tido

Вместе с вещами ХАМАСа были обнаружены два флага «Исламского джихада» (это другая террористическая организация, которая с качестве официальной цели ставит уничтожение Израиля и создание Палестинского исламского государства - прим.ред.). «У меня нет этому объяснения, - говорит подполковник Шарон-Кеттлер. - Возможно, среди пришедших на территорию Израиля 7 октября обычных жителей Газы некоторые из них были сторонниками «Исламского джихада».

Еще один флаг «Исламского джихада». 
Еще один флаг «Исламского джихада». Фото: Anastasiya Tido

По словам военного, все, кроме этих двух флагов изготовлено специально для ХАМАСа: «Например, детонаторы, которые мы тут увидим, специально созданы ХАМАСом. «Исламский джихад» использует другие. Они и выглядят по-другому. Так что всё здесь для ХАМАСа, кроме этих флагов.

Журналисты интересуются, были ли среди вещей террористов предметы культа - молитвенные коврики, Коран или что-то еще религиозное. По словам военного, было очень много и молитвенных ковриков, и книг. Их не выставили на этой экспозиции, так как командир подразделения считает нужным отделять все же религию от терроризма. 

«Я объясню, - говорит Шарон-Кеттлер. - Сюда приходили наши израильские солдаты-бедуины. Они спросили меня, зачем здесь коврик и Кораном. Они сказали: "Это наша священная книга". Если террористы были религиозными, это их проблемы, но их религиозность не делает терроризмом нашу веру».

Простенький, но эффективный БПЛА.
Простенький, но эффективный БПЛА. Фото: Anastasiya Tido

Следующий экспонат вызвал особенный интерес, так как опыт воен последних лет показывает, насколько огромны возможности даже самых простых и кустарных БПЛА. У ХАМАС такие беспилотники-камикадзе есть. «Это единственный предмет здесь, который не был задействован 7 октября. Мы его привезли из Газы, - рассказывает подполковник. - Это БПЛА-смертник. Он без всякой электроники, его очень легко собрать. Он изготовлен в Газе, просто по шаблонам из стекловолокна. Наши солдаты достали такой из коробки в разобранном виде и у них ушло три минуты на его сборку. Тут несколько частей, напечатанных на 3D-принтере».

На самом деле у ХАМАСа все не так уже просто и кустарно. По территории Израиля до сих пор регулярно стреляют и ракеты эти давно не самоделки из водопроводных труб. Вполне вероятно, что на территории Газы есть производства, на которых делают достаточно современные боеприпасы. Идан Шарон-Кеттлер подтвердил, что они там могут быть, но ЦАХАЛ и еще не нашел.  

Еще один вид не очень сложного, но крайне эффективного оружия террористов - зенитные пулеметы. Такие крупнокалиберные пулеметы ХАМАСовцы устанавливали на пикапы. К ним прилагаются китайские бронебойные патроны. «Мы подобрали много таких пулеметов. Помимо прочего они предназначены для пробивания бронежилетов, которые насят наши солдаты. Они устанавливались на машины, так как для стрельбы с рук они слишком тяжелые, разумеется». 

Фото: Anastasiya Tido

«Если говорить о боеприпасах, то вот что можно сделать, имея деньги и хорошие каналы контрабанды, - рассказывает Шарон-Кеттлер. - Это мешочки для риса. Мы нашли три типа рисовых мешков, в которых вместо риса были боеприпасы». Подполковник берет один из мешков и демонстрирует фотографам из содержимое. 

Фото: Anastasiya Tido

«А это самодельные взрывчатки, так что будьте с ними осторожны, продолжает военный. - Здесь выложены различные типы зарядов, которые использовались для взрыва пограничного забора... Например, они использовали для этого взрывной каркас. Он сделан в основном из пластика. Его края металлические, поэтому его транспортируют в сложенном виде. Когда нужно, такой каркас просто открывают, а затем подвешивают. Здесь есть крючки».

Подполковник Шарон-Кеттлер показывает, как взрывной каркас вешают на забор, а затем взрывают. В результате образуется фактически дверной проем. Эти каркасы производятся в Газе. Еще один такой же тип взрывного устройства, но более гибкий - это обычный садовый шланг, наполненный тротилом и гексогеном. 

Взрывающий садовый шланг - популярное оружие террора. 
Взрывающий садовый шланг - популярное оружие террора. Фото: Anastasiya Tido

«Это бутылка до того, как ее наполнят воздухом, то есть заготовка для производства обычных бутылок. Здесь есть винт посередине, на нем есть предохранительное кольцо. Это работает как граната. Вы вытаскиваете предохранительное кольцо, и у него есть семь секунд задержки, прежде чем он взорвется. Эти детонаторы используются здесь для всего, - рассказывает подполковник.

Фото: Anastasiya Tido

Комплекты для создания таких простейших взрывных устройств у них есть прямо в отдельных сумках. В сумке есть все необходимое: провода, детонаторы, взрывная смесь и прочее. Насколько это сложно и нужен ли высокий уровень образования, чтобы собирать все эти смертельные конструкции из бутылок, проводов и взрывной смеси? «Это ни о чем вообще, - уверен Шарон-Кеттлер. - Но пожалуйста, не делайте это дома!». Тем не менее правда в том, что все инструкции по сборке есть в интернете, компоненты можно купить в хозяйственном или строительном магазине. Любой пацан в Газе это соберет, особенно если ему дать в сумке готовый комплект.

Кроме более простых взрывных устройств террористы используют много таких, которые создают термобарический взрыв. «Если мы говорим о термобарическом взрыве, то это смесь разных типов взрывчатки и металлов. За один взрыв такой заряд создает два эффекта, - объясняет подполковник. - Во-первых, температура при взрыве достигает 3000°С, поэтому там, где такой заряд применяется, выгорает все напрочь. Во-вторых, этот заряд отличается от обычной взрывчатки, создающей очень высокое давление на очень короткий период времени. Термобарический заряд создает более низкий уровень давления, но на длительный период времени. Если вы были на юге и видели полностью сгоревшие комнаты, то это был термобарический взрыв». В таких комнатах в кибуцах Беэри и Кфар-Аза не было ничего уцелевшего. Стены выглядят так, будто их взорвали изнутри. «Мы различаем два разных типа термобарических взрывов. Если во внешней стене есть дыра, то это была ракета такого типа. Первая боеголовка пробьет стену, а затем внутри взорвется второй термобарический заряд», - уточняет Шарон-Кеттлер.

Если же снаружи стены не повреждены, дыры в них нет, это значит, что террористы использовали термобарическую гранату. «Они взламывали дверь в безопасную комнату, вытаскивали кольцо, бросали гранату внутрь и закрывали дверь. Взрыв будет только внутри, все члены семьи сгорят мгновенно. Мы видели много комнат с грудами пепла внутри», - монотонно описывает этот кошмар военный.

На фото ниже можно посмотреть детально, что еще принесли с собой «борцы за свободу Палестины», когда пришли домой к мирно спавшим жителям Израиля. 

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