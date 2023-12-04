Большая фотогалерея ⟩ Зенитные пулеметы, самодельные мины и патроны в мешочках с рисом: с чем террористы приходят к мирным гражданам

Машины помятые еще и потому, что с ними не слишком осторожно обращались. «Наша полиция должна была очень быстро расчистить дороги, поэтому они просто выбросили эти машины с дорог. Иногда их переворачивали», - говорит Шарон-Кеттлер. В машинах видны также пулевые отверстия от автоматического оружия, а внутри кровь. «Там есть две машины, которые выглядят гражданскими, но на них приехали террористы более высокого ранга. Мы поймали их обоих в окрестностях кибуца Кфар-Аза. Белый пикап выехал из Израиля обратно в Газу и его уничтожили уже там. В Израиль он был доставлен как экспонат для будущего музея событий 7 октября», - говорит военный.

Подполковник Шарон-Кеттлер предупредил, что все это настоящее оружие, трогать можно только в перчатках и очень осторожно. По его словам ЦАХАЛ ставит целью показать картину произошедшего 7 октября: «В Израиль вторглась не какая-то маргинальная кучка людей, а хорошо финансируемая и обеспеченная армия, которая пришла убивать гражданских. Частично наша работа здесь в том, чтобы показать правомерность нашего ответного удара». На табличках перед многими образцами сказано, что оружие и боеприпасы произведены в России. Значит ли это, что Россия поставляет все это ХАМАСу? «Этого никто не знает, - ответил подполковник. - Здесь много такого, что выглядит как продукция с черного рынка. По некоторым мы сразу видим, что это контрабандные поставки». Мы видим автоматы Калашникова из России, Румынии, Болгарии, Китая. Очень много из Ирана, немного поступает из Египта. По словам военного это говорит о том, что это не одна большая партия, а много мелких, собранных у разных поставщиков. Часть, вероятно, была собрана с черных рынков России, но сама по себе страна происхождения оружия не означает, что оружие поступило именно оттуда. «Мы нашли у ХАМАСа медицинское оборудование, часть которого произведена в Израиле. Но это не значит, что Израиль его продал ХАМАСу, - говорит Шарон-Кеттлер. - С мотоциклами, например, все понятнее. Такие модели, как вы тут видите, никогда не продавались в Израиле. Их официального импорта и запасных частей к ним тут нет, эти модели есть на рынках Дальнего востока. Это предполагает только контрабанду, которая не проходит через Израиль».