Большая фотогалерея ⟩ Зенитные пулеметы, самодельные мины и патроны в мешочках с рисом: с чем террористы приходят к мирным гражданам

«Они взламывали дверь в безопасную комнату, вытаскивали кольцо, бросали термобарическую гранату внутрь и закрывали дверь. Все члены семьи сгорали мгновенно. Мы видели много комнат с грудами пепла внутри»... Представители Армии обороны Израиля пустили журналистов на военную базу чтобы показать всевозможные виды оружия, боеприпасов, взрывных устройств и разных самодельных «адских машин», с которыми радикальные исламисты пришли к мирным жителям. Показываем, что стоит знать нам и нашей службе безопасности об исламских террористах.
По понятным причинам я не могу уточнять, где именно находится военная база, на которую военные Армии обороны Израиля свезли образцы всех этих инструментов для массовых убийств. Территория базы достаточно большая, по ней нужно передвигаться либо на машине, либо на автобусе. Автобусы ходят по расписанию, остановки оборудованы как в любом городе.
Обзор оружия, боеприпасов, машин и другой техники террористов организовала для нас пресс-служба ЦАХАЛа, но сама идея сбора подобного добра в другом.
С тем, что и как используется для террористической деятельности нас знакомил призванный на время войны резервист, подполковник запаса Идан Шарон-Кеттлер. Он командир подразделения, задачей которого является эвакуация имущества после боев. Во время войны оно собирает вражескую технику. Это делается по ряду причин и работа с общественностью - только одна из них.
«Мы собрали образцы, часть техники здесь чтобы показать вам, с чем именно мы столкнулись, - объясняет подполковник. - Другая цель эвакуации оружия - это изучение. Будет проведен тщательный анализ оборудования, взрывчатки и всего, что использовали террористы для убийств».
Все, что будет ниже на фотографиях, было задействовано в бойне 7 октября, но это лишь малая часть того, что реально применялось и что собрали затем бойцы ЦАХАЛа. «Я не мог организовать доставку сюда всего, - говорит наш военный гид. - Это были бы тонны и тонны взрывчатых материалов, оружия и прочего. Я собрал образцы каждого типа оружия и техники, какие ХАМАС задействовал на нашей территории. Например, вы видите там четыре пикапа. В боях участвовало сорок».