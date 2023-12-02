ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ В России открыли охоту на квир-людей

Противопоставление себя Западу

Но почему для травли в России выбраны именно ЛГБТК+ люди? В представлении России - это ее очередной виток борьбы с западным миром. Россия хочет, чтобы во всем мире ее видели блюстительницей традиционных ценностей. Под ними там понимается большая гетеросексуальная семья, значительная роль церкви в жизни общества и, конечно же, централизованная власть во главе сильного государства. В России это ставится в противовес западной демократии и принятому на Западе пониманию общественной жизни. При этом в этой традиционной стране насилие в семьях и потасовки на фоне злоупотребления алкоголем - это ежедневная норма.

В понимании России ЛГБТК+ - это такой продукт западного мира, который является угрозой российским традиционным ценностям. Поэтому они ведут борьбу с квирами. Такая политика очень импонирует правопопулистским западным лидерам, вроде Дональда Трампа или Виктора Орбана, которые также выступают за жесткий традиционализм.

Сейчас нам остается только следить за столь страшным экспериментом, который начали в России, чтобы потом иметь доказательную базу о вреде такой политики, проводимой на уровне государства. В Эстонии также есть определенные политические деятели, которые хотели бы запретить ЛГБТК+ движение. Они выступали и до сих пор резко выступают против принятия равенства браков. Чтобы противостоять такой риторике, нам нужно иметь в виду, к чему могут привести столь радикально консервативные действия, чтобы такое никогда не повторилось уже в нашей стране.

Вместе с этим мы должны понимать, что от России можно ожидать чего угодно, вплоть до подобных, откровенно нацистских мер. Позиционируя себя духовно-нравственным очагом, эта страна уже успела показать всему миру свой имидж варварской колониальной державы, внутри которой могут преследовать вообще по любым причинам.