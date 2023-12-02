ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ В России открыли охоту на квир-людей

Последние новости из России дают нам очень четкое представление о том, насколько глубока пропасть в обеспечении гражданских свобод между Эстонией и нашим восточным соседом. 1 января в Эстонии официально откроется возможность регистрировать однополые браки, в то время как в России 30 ноября всех представителей ЛГБТК+ сообщества признали экстремистами, пишет активист и соавтор YouTube-канала WKAD Даниил Куракин.
С одной стороны, это действительно сложно осознать, что в Нарве, по большому счету, проходит граница между двумя мирами. С другой, вполне ожидаемо, что страна, которая развязала кровопролитную войну и является одной из самых больших угроз миру в Европе, начинает объявлять охоту на один из самых уязвимых слоев населения. И все продолжает двигаться не в самую хорошую сторону.
30 ноября Верховный суд России признал на территории РФ «международное движение ЛГБТ» экстремистской организацией. Уровень осведомленности людей, которые пользуются в законотворчестве подобными формулировками, особо комментировать смысла не имеет, ведь каждый человек, который знает немного больше, чем путь между креслом и телевизором, понимает, что никакого «международного движения ЛГБТ» не существует.
Само по себе ЛГБТК+ сообщество децентрализовано. Это разные люди с разными взглядами на жизнь и с разными ценностями, которых объединяет исключительно борьба за свои права. Да, существует общая символика, флаги, но при этом нет согласия даже по вопросу о том, какая версия радужного флага может считаться «канонической». Нет никакого совета ЛГБТК+, нет никакого президента ЛГБТК+, есть множество различных организаций, которые занимаются проблемами людей с отличной от «гетеро» ориентацией и гендерной идентичностью, а также ведут борьбу с ненавистью и предвзятым отношением к этим людям.
Неизбежная волна самоубийств
Поэтому, когда вы читаете о «запрете движения», вы должны понимать, что речь идет о запрете просто даже проявлений приверженности квир-комьюнити. Россия запретила людям идентифицировать себя с ЛГБТК+, проявлять свою идентичность публично, хоть как-то ассоциировать себя с комьюнити и открыто призывать к терпимости и соблюдению прав квир-сообщества. Теперь все вышеперечисленное будет считаться пропагандой экстремизма.
Этот запрет влечет за собой последствия, о которых люди, принимающие такие решения, либо не думают, либо не хотят думать. Запрет на самоидентичность и травля со стороны государства людей за нее обязательно повлечет за собой волну суицидов, в основном среди подростков. Это было ясно еще после того, как в России был введен запрет на смену пола. Я знаю людей с гендерной дисфорией, и знаю, что они чувствуют, живя не в своем теле. Запрет на гендерный переход для многих из таких людей - это прямой путь на тот свет.
В новом же случае мы говорим о полном запрете на всю квирную самоидентификацию. В то же время, запрет будет касаться и организаций, которые помогают квир-людям преодолевать жизненные трудности. Получение психологической помощи станет еще сложнее, поскольку специализированные НКО либо уйдут из России, либо станут подпольными, а запись к обычному психологу превратится в игру в «русскую рулетку».
В России отрицают международно признанные медицинские нормы относительно сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Не в официальном порядке, но уже сейчас любое отклонение от гетеросексуальности и цисгендерности в России считается чуть ли не проказой. Учитывая постоянно появляющиеся слухи о возвращении в России конверсионной терапии, а также памятуя о любви многих россиян к доносительству, можно сделать предположение, что на российских квир-людей буквально может начаться охота, которая для них может закончиться искалеченной жизнью в психиатрических клиниках.
Противопоставление себя Западу
Но почему для травли в России выбраны именно ЛГБТК+ люди? В представлении России - это ее очередной виток борьбы с западным миром. Россия хочет, чтобы во всем мире ее видели блюстительницей традиционных ценностей. Под ними там понимается большая гетеросексуальная семья, значительная роль церкви в жизни общества и, конечно же, централизованная власть во главе сильного государства. В России это ставится в противовес западной демократии и принятому на Западе пониманию общественной жизни. При этом в этой традиционной стране насилие в семьях и потасовки на фоне злоупотребления алкоголем - это ежедневная норма.
В понимании России ЛГБТК+ - это такой продукт западного мира, который является угрозой российским традиционным ценностям. Поэтому они ведут борьбу с квирами. Такая политика очень импонирует правопопулистским западным лидерам, вроде Дональда Трампа или Виктора Орбана, которые также выступают за жесткий традиционализм.
Сейчас нам остается только следить за столь страшным экспериментом, который начали в России, чтобы потом иметь доказательную базу о вреде такой политики, проводимой на уровне государства. В Эстонии также есть определенные политические деятели, которые хотели бы запретить ЛГБТК+ движение. Они выступали и до сих пор резко выступают против принятия равенства браков. Чтобы противостоять такой риторике, нам нужно иметь в виду, к чему могут привести столь радикально консервативные действия, чтобы такое никогда не повторилось уже в нашей стране.
Вместе с этим мы должны понимать, что от России можно ожидать чего угодно, вплоть до подобных, откровенно нацистских мер. Позиционируя себя духовно-нравственным очагом, эта страна уже успела показать всему миру свой имидж варварской колониальной державы, внутри которой могут преследовать вообще по любым причинам.
Квирами не становятся, квирами рождаются, и преследование с последующим наказанием за то, что человек родился таким, какой он есть, очень сильно напоминает политику одного небезызвестного австрийского художника в отношении целых этнических групп людей. По этому пути сейчас идет Россия, а, значит, отношение к ней должно быть таким же, какое заслужил к себе созданный этим художником режим.