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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Таллиннская скорая помощь получила четыре новых автомобиля

rus.postimees.ee
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Таллиннская скорая помощь приобрела четыре новых автомобиля, которые заменят отслужившие свой срок машины. Новые машины скорой помощи отправились на помощь пациентам 1 декабря.

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, очень важно поддерживать максимально высокий уровень услуг скорой помощи, поскольку от этого зависят жизни и здоровье пациентов, а также безопасность медицинского персонала. «Когда на весах жизнь человека, важна каждая деталь, мы хотим, чтобы наши врачи и медсестры могли предложить самую лучшую помощь пациентам, - сказала Бешкина. - Современная машина скорой помощи соответствует повышенному классу безопасности, обеспечивая пациентам и работникам максимально безопасные условия в случае аварии, а также обеспечивая для лечения пациентов в тяжелом состоянии необходимое электроснабжение и среду».

«Машина Таллиннской скорой помощи в год проезжает около 52 000 км, средний период активной работы таких автомобилей - пять лет. Сейчас у нас в общей сложности 43 машины скорой помощи, пять из них после поступления новых машин можно отправить “на пенсию”. В прошлом году после ремонта и комплектации город Таллинн отправил шесть таких машин коллегам в Украину», - сказал главврач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас.

Новые машины скорой помощи с современным оснащением для Таллиннской скорой помощи произвело предприятие Profile Vehicles Baltic OÜ, их стоимость составила 660 680 евро.

Таллиннская скорая помощь относится к Таллиннскому департаменту социального обеспечения и здравоохранения и обслуживает Таллинн, Виймси и Маарду, а также граничащие с Таллинном территории. В общей сложности - около 500 000 человек. Ежегодно Таллиннская скорая помощь обслуживает около 100 000 вызовов, новый вызов поступает каждые 5-6 минут. На обозначенном участке расположено восемь опорных центров скорой помощи, чтобы как можно быстрее добраться до пациентов в критическом состоянии.

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