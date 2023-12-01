Израиль возобновил боевые действия в Газе. Обе стороны конфликта винят друг друга в срыве перемирия

В заявлении также сказано, что Израиль, возвращаясь к ведению боевых действий, по-прежнему привержен достижению своих целей - освобождению заложников, уничтожению ХАМАС и получения гарантий того, что сектор Газа «никогда не будет представлять угрозу для жителей Израиля».

В интервью Би-би-си представитель ЦАХАЛ генерал Питер Лернер подчеркнул, что армия наносит удары по укрепленным пунктам ХАМАС, а на вопрос, где именно находятся эти цели, он сообщил, что не может дать ответ из «оперативных соображений», но ЦАХАЛ «действует в строгом соответствии с правилам вооруженных конфликтов».

Как сообщил в свою очередь Би-би-си источник, близкий к переговорам между Израилем и ХАМАС, по мнению этой группировки, ответственность за срыв перемирия несет Израиль, который перекрыл поставки топлива на север сектора Газа.

Ракеты из Газы Фото: Reuters

Карта и листовка Фото: BBC

Переговоры на фоне войны

Как пишет корреспондент Би-би-си в Иерусалиме Хьюго Бачега со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, Египет и Катар, которые помогли заключить первоначальную сделку, все еще пытаются достичь нового соглашения.

Но это трудные переговоры. Ключевым элементом перемирия было освобождение людей, похищенных ХАМАС 7 октября. Более 100 заложников были освобождены в обмен на палестинцев из израильских тюрем.