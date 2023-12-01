За неделю число случаев гриппа в Эстонии удвоилось

Свыше половины случаев гриппа зарегистрированы в Таллинне и Харьюмаа, но заболеваемость гриппом растет и в других уездах. Распространение вируса стало стабильным в Харьюмаа и Тартумаа, а в Пярнумаа оно ширится.

В этом сезоне гриппом заразились 248 человек. По предварительным данным, стационарное лечение потребовалось 14 заболевшим гриппом, одному пациенту потребовалась реанимация. Почти половина госпитализированных - это люди старше 60 лет. Все нуждавшиеся в стационарном лечении не были вакцинированы. По зарегистрированным данным, интенсивность заболеваемости гриппом по-прежнему можно оценить как низкую, количество лабораторно подтвержденных проб начало увеличиваться.

За неделю коронавирусом заболели 4407 человек, умеренная тенденция к росту сохраняется почти во всех возрастных группах. За неделю в больницу с коронавирусом были доставлены 205 человек. По предварительным данным, зафиксирован один летальный исход, связанный с коронавирусной инфекцией.