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За неделю число случаев гриппа в Эстонии удвоилось

BNS
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Простуда, грипп. Изображение носит иллюстративный характер.
Простуда, грипп. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Shutterstock

По данным Департамента здоровья, на прошлой неделе гриппом заболели 40, а коронавирусом - 4407 человек; число случаев гриппа за неделю удвоилось.

Свыше половины случаев гриппа зарегистрированы в Таллинне и Харьюмаа, но заболеваемость гриппом растет и в других уездах. Распространение вируса стало стабильным в Харьюмаа и Тартумаа, а в Пярнумаа оно ширится.

В этом сезоне гриппом заразились 248 человек. По предварительным данным, стационарное лечение потребовалось 14 заболевшим гриппом, одному пациенту потребовалась реанимация. Почти половина госпитализированных - это люди старше 60 лет. Все нуждавшиеся в стационарном лечении не были вакцинированы. По зарегистрированным данным, интенсивность заболеваемости гриппом по-прежнему можно оценить как низкую, количество лабораторно подтвержденных проб начало увеличиваться.

За неделю коронавирусом заболели 4407 человек, умеренная тенденция к росту сохраняется почти во всех возрастных группах. За неделю в больницу с коронавирусом были доставлены 205 человек. По предварительным данным, зафиксирован один летальный исход, связанный с коронавирусной инфекцией.

Всего за неделю ОРЗ заболел 5461 человек, за неделю заболеваемость выросла на четверть. Треть заболевших - дети. Заболеваемость сейчас ниже, чем за тот же же период прошлого года.

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