Важно знать: что изменится с нового года при заказе в интернет-магазинах

С нового года ставка налога с оборота в Эстонии вырастет на два процентных пункта: с нынешних 20 процентов до 22 процентов. Генеральный директор Союза электронной торговли Эстонии Тыну Вяэт объяснил, с какого момента и какую ставку следует применять к товарам, заказанным в интернет-магазинах.