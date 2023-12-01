Важно знать: что изменится с нового года при заказе в интернет-магазинах

С нового года ставка налога с оборота в Эстонии вырастет на два процентных пункта: с нынешних 20 процентов до 22 процентов. Генеральный директор Союза электронной торговли Эстонии Тыну Вяэт объяснил, с какого момента и какую ставку следует применять к товарам, заказанным в интернет-магазинах.
- С 01 января 2024 года в Эстонии начнет действовать ставка налога с оборота в 22 процента.
- Сделки, совершенные до 1 января 2024 года, облагаются налогом с оборота в 20 процентов, т.е., например, если Юку заказал товар в интернет-магазине 31.12.2023 и оплатил его 31.12.2023, а отчет по налогу с оборота за декабрь вы декларируете в январе, вы заплатите 20 процентов, несмотря на то, что с января применяется налог с оборота в 22 процента. Разумеется, до 1 января 2024 года с Юку нельзя спрашивать больше, чем 20 процентов.
- В случае, если Юку заказал товар в вашем интернет-магазине 31 декабря 2023 года, но решил оплатить при доставке курьеру или в посылочном автомате и забрать его с 1 января 2024 года, он должен заплатить налог с оборота в 22 процента, что значит, и торговцу придется это сделать — ведь этот заказ в феврале будет декларироваться как оборот за январь.
- В случае, если Юку решит купить товар в рассрочку - например, в декабре 2023 года он покупает диван и выбирает вариант оплаты в три этапа в 2024 году, а продавец использует того, кто предлагает рассрочку и выплачивает продавцу всю стоимость дивана в декабре. В итоге продавец в январе декларирует всю стоимость дивана с налогом с оборота в 20 процентов, несмотря на то, что Юку в свою очередь платит рассрочку тремя частями уже в 2024 году.
- Если Юку покупает товар в декабре, платит применимый в декабре налог с оборота в размере 20 процентов, но решает вернуть товар в январе (когда применяется налог с оборота в 22 процента), то при возврате товара в январе Юку должна быть возмещена уплаченная им сумма, то есть 20 процентов налога с оборота.
- Если ваша продукция была передана на реализацию дилеру, вы платите налог с оборота в соответствии с налогом, который действует на момент продажи. Например, если ваш товар продается дилером в декабре, вы отправляете дилеру счет в январе 2024 года с налогом с оборота в 20процентов. На вашу продукцию, проданную дилером в январе 2024 года, в феврале будет выставлен счет с налогом с оборота в 22 процента. Здесь не учитывается, когда продукция была передана на реализацию, а только когда она была фактически продана.
- Кроме того, есть особый пункт для договоров, заключенных до 1 мая 2023 года. Если у вас договор, который был заключен до 1 мая 2023 года и, например, вы заказали кухонную мебель, которая прибудет не раньше лета 2024 года, или договор на оказание услуг, которые не будут предоставлены до 2025 года, но договор был заключен до 1 мая 2023 года, то в случае таких договоров можно применять налог с оборота в 20 процентов до 31 декабря 2025 года.