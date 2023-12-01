«Мы не достигли желаемого». Зеленский признал неудачу контрнаступления, но заявил, что Украина не отступает

«У нас новый этап войны, и это факт, - сказал Зеленский AP во время поездки в Харьков. - Зима сама по себе - новый этап войны».

Как пишет агентство, с наступлением зимы украинское командование ждут новые, но уже знакомые проблемы: низкие температуры, голые поля, на которых военным негде укрыться.

Снова возникла и угроза масштабных российских атак на энергетическую инфраструктуру украинских городов. По словам Зеленского, зимой боевые действия ведутся не только на линии фронта, но и внутри городов.

В то же время запасы боеприпасов заканчиваются, что может парализовать военные операции украинских военных.

Долгожданное контрнаступление, начавшееся после поставок военной помощи Запада на сумму в десятки миллиардов долларов, не привело к ожидаемым прорывам, напоминает AP. Теперь некоторые украинские чиновники обеспокоены, будет ли дальнейшая помощь столь же щедрой.

Отвечая на вопрос, удовлетворен ли он результатами контрнаступления, Зеленский сказал: «Послушайте, мы не отступаем, - я удовлетворен. Мы сражаемся со второй армией мира, я доволен». И добавил: «Мы теряем людей, я не удовлетворен. Мы не получили все оружие, которое хотели, я не могу быть этим доволен, но я также не могу слишком сильно жаловаться».

«Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемого. И это факт», - сказал Зеленский.