«Может, после смерти ответят»: многие жители Эстонии, ставшие генными донорами, разочарованы работой ученых

Эстонский генный фонд Тартуского университета начал собирать генетические образцы эстонцев более 20 лет назад. Благодаря масштабным кампаниям, за последние пять лет число генных доноров росло особенно быстро. Сегодня в Эстонии уже более 200 000 человек сдали свою кровь.
Благодаря генным донорам, ученые могут изучать нашу ДНК, каждый донор вносит ценный вклад в развитие эстонской науки и медицины. Однако многие эстонцы решили стать донорами по более простой причине – они хотели иметь на руках основательный генетический анализ, чтобы знать о рисках для своего здоровья.