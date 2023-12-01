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Аналитики: процентные ставки начнут снижаться скорее раньше, а не позже

Эркки Эрилайд
, журналист
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Бывшее здание Европейского центрального банка во Франкфурте.
Бывшее здание Европейского центрального банка во Франкфурте. Фото: Kirill Kudryavtsev

Несколько аналитических компаний прогнозируют, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизит базовые процентные ставки уже во втором квартале 2024 года. Еще в октябре предполагалось, что это будет достигнуто только в третьем квартале следующего года.

После того как вчера выяснилось, что инфляция в еврозоне замедлилась быстрее, чем ожидалось, инвестбанк Goldman Sachs объявил, что теперь ожидает, что ЕЦБ начнет снижать процентные ставки уже весной.

По быстрой оценке Евростата, годовая инфляция в еврозоне замедлилась в ноябре с 2,9 процента в октябре до 2,4 процента, а это означает, что до большой цели Европейского центрального банка все еще остается всего 0,4 процента. Аналитики ранее прогнозировали, что ноябрьская инфляция достигнет 2,9 процента.

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