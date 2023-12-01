Фото ⟩ Дорога как каток: автомобиль протаранил дорожное ограждение

«К счастью, человек, находившийся в автомобиле, не пострадал, но передняя часть машина была серьезно повреждена, также сработали подушки безопасности, поэтому продолжить путь на автомобиле было невозможно», - сообщила пресс-секретарь Лыунаской префектуры Герли Вахер.

По ее словам, полицейские связались с водителем по телефону и убедились, что приезжать на место не нужно. «С нашей точки зрения, это страховой случай. К счастью, у машины была страховка каско», - добавила Вахер.