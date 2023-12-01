Ранее состоявшая в EKRE депутат горсобрания Таллинна стала центристкой

Опыт и знания Реммак-Грассманн усилят не только центристскую фракцию в Таллиннском горсобрании, но и партию в целом, прежде всего в сфере образования и социальных вопросах, заявил председатель Центристской партии Михаил Кылварт.

«Кайрет Реммак-Грассманн имеет богатый опыт руководства в сфере образования, у нее степень магистра в социальной сфере, сейчас она продолжает обучение в Тартуском университете. Реммак-Грассманн усилит нашу команду, и мы сможем еще более успешно заниматься развитием Таллинна», - отметил Кылварт.

Реммак-Грассманн признала, вступление в Центристскую партию - тщательно взвешенный и продуманный шаг.

«Я два года работала с фракцией центристов в столичном горсобрании. Понимание, как функционирует система управления городом, позволяет быть уверенной в верности выбранного пути и в том, что мои знания будут полезны городу», - сказала она.

Реммак-Грассманн добавила, что она высоко оценивает работу Центристской партии как на государственном уровне (как в оппозиции, так и в правительстве), так и в столице.

«Мне импонирует взвешенность позиции центристов. Вместо громких заявлений мы видим содержательную работу как в парламенте, так и в Таллинне. Бюджет Таллинна следующего года показывает, насколько важны социальная сфера и образование», - считает Реммак-Грассманн.

Она привела в пример реформу образования, реализация которой со стороны правительства ставит в сложное положение и учащихся, и педагогов.

«Я вижу, что Таллинн прикладывает максимальные усилия, чтобы сохранить качество образования, поддержать детей, родителей и учителей», - отметила она.