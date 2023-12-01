В Эстонии появилось новое приложение для парковки

Приложение Parkner доступно людям с лета. Сегодня в приложении имеется более 150 частных парковок и все общественные парковки в крупных городах, таких как Таллинн и Тарту, с общим количеством парковочных мест более 20 000.

«Сегодня Parkner - это самое интуитивно понятное и современное парковочное решение, предлагаемое в Эстонии», - говорит руководитель проекта Parkner Яан Вилл.

Несколько важных функций все еще находятся в стадии разработки, но среди существующих Вилл выделяет просмотр карты парковок в реальном времени и поиск адреса. «Если вы введете в поиск, например, улица Торнимяэ, 5, приложение покажет расстояние пешком от ближайшей парковки до этого объекта», - описывает руководитель проекта Parkner и добавляет, что приложение постоянно развивается, поэтому важно получить отзывы пользователей о существующих или желаемых новых функциях.

Количество штрафов за парковку по неосторожности уменьшится

Новый вид карты должен начать уменьшать количество ошибок по неосторожности. «Большое количество штрафов за парковку возникает из-за того, что люди припарковали машину не в той зоне или неправильно ввели букву при вводе регистрационного номера. В приложении человек один раз вводит номер своего автомобиля, и он сохраняется в памяти. В приложение можно ввести данные более чем одного автомобиля. Parkner также определяет, в какой зоне или на парковке он находится в данный момент, поэтому вероятность ошибки практически отсутствует», - объясняет Вилл.