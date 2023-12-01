Ответственность за безопасность эстонского неба перешла к ВВС Польши

Прибывшие в Эмари из Польши истребители будут нести круглосуточное дежурство на авиабазе, выполнять разведывательные полеты при необходимости и регулярно совершать тренировочные полеты, сообщила в пятницу пресс-служба Генерального штаба Сил обороны.

Польские ВВС участвуют в миссии по обеспечению воздушной безопасности в Эмари уже второй раз, в прошлый раз они охраняли воздушное пространство Эстонии в 2020 году.

«Миссия НАТО по обеспечению воздушной безопасности является неотъемлемой частью зримого присутствия и сдерживания НАТО на восточном фланге альянса. Ваша служба и присутствие здесь являются подтверждением общих ценностей и общего пространства безопасности членов Североатлантического альянса. Я благодарю каждого из вас за вашу самоотверженность и профессионализм в обеспечении безопасности нашего воздушного пространства и защите свободы», - сказал министр обороны Ханно Певкур.

По словам начальника авиабазы Эмари подполковника Маануса Нигуляя, сотрудничество с испанским авиационным подразделением воздушной безопасности Amber 23 было для авиабазы и всех воздушных сил Эстонии великолепным. «В этом сотрудничестве приняли участие различные подразделения Сил обороны Эстонии, а также авиаподразделения Германии, Великобритании и других стран-союзников, базирующиеся в Эмари в 2023 году», - сказал Нигуль.

Вторая эскадрилья воздушной безопасности НАТО базируется на авиабазе Шяуляй в Литве, где воздушное пространство охраняют ВВС Бельгии с истребителями F-16 и ВВС Франции с истребителями Mirage 2000.