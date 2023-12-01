В четверг вечером в Тарту воры проникли в магазин, который торгует оружием и оборудованием для страйкбола. Молодые люди забрали оружие для страйкбола (12 штук), аксессуары к нему и несколько энергетических напитков.
Видео ⟩ «Red Bull хочешь?»: воры проникли в магазин и даже не подозревали, что все их разговоры записываются
В четверг в 3.40 ночи в Тарту в районе Раади-Круузамяэ на улице Пеэтри воры проникли в помещение компании Lahingurada.
«Воры проникли через заднюю дверь, сломали замок и прошли внутрь, - рассказал руководитель и владелец OÜ Lahingurada Эдуард Партс. - Они забрали десять страйкбольных пистолетов и два автоматического оружия. Кроме того, они прихватили дополнительное снаряжение и какое-то количество энергетических напитков». По словам предпринимателя, воры нанесли ущерб почти в 2500 евро.
На записи с камеры видеонаблюдения компании запечатлены два вора, но Партс подозревает, что к взлому может быть причастно больше людей. «У других предпринимателей в ту же ночь украли инструменты, думаю, они орудовали в то же время», - отметил он.
На записи видно, что двое ворвавшихся в магазин воров довольно молодые, возможно, даже несовершеннолетние. «Эти воры не могут быть опытными, поскольку у страйкбольного оружия есть серийные номера, и все в этом сообществе знают друг друга, - сказал руководитель компании, понесшей ущерб. - В Эстонии это краденное оружие не удастся продать и не попасться».
Эдуард Партс добавил, что даты на видео, размещенном в интернете, указаны неверно, поскольку оборудование было настроено неправильно, и подтвердил, что видео было снято в четверг, 30 ноября, ночью. Полиция для расследования кражи возбудила уголовное дело.
Всех, кто располагает информацией о людях на видео или украденных ими товарах, просят обратиться в полицию или к Эдуарду Партсу.