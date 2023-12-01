С марта компания Eurowings напрямую свяжет Таллинн с одной из европейских столиц

Полеты будут осуществляться по понедельникам, четвергам и воскресеньям, а с мая - еще и по средам. Время полета - 2 часа 10 минут. В настоящее время рейсы можно найти в расписании до октября 2024 года.

На сайте Eurowings билеты в один конец продаются по цене от 69,99 евро. Самая дешевая цена (basic) включает в себя только провоз небольшого предмета ручной клади (40x30x25 см) и требует онлайн-регистрации. Более дорогая цена (smart) включает в себя возможность провоза более габаритной ручной клади и возможность зарегистрировать чемодан весом до 23 кг. Также возможна регистрация на стойке аэропорта по билету, купленному по smart-цене.