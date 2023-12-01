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Эксперт: осенние прогнозы оценили экономическую ситуацию лучше, чем она есть на самом деле

BNS
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Хейдо Витсур.
Хейдо Витсур. Фото: Mihkel Maripuu

По мнению экономического эксперта LHV Хейдо Витсура, на основании полученных сегодня данных за четвертый квартал можно сделать вывод, что в ближайшие месяцы существенного улучшения экономики ожидать не стоит, а значит, осенние прогнозы оценили ситуацию лучше, чем она была на самом деле.

По данным Департамента статистики, валовой внутренний продукт (ВВП) в третьем квартале снизился на 3,9 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив в текущих ценах 9,4 миллиарда евро.

Хотя из данных по обрабатывающей промышленности, экспорту, транспорту и другим ежемесячным статистическим данным было ясно, что показатель ВВП в третьем квартале будет довольно плохим, падение на 3,9 процента все же стало неприятным сюрпризом. Неприятным, прежде всего, потому, что в девяти из 19 основных видов деятельности наблюдался спад, причем наибольший спад был отмечен в обрабатывающей промышленности, которая имеет решающее значение для восстановления экономики, а также в сфере транспорта и складирование, которые сложно восстановить», - прокомментировал Витсур.

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