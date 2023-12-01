В День борьбы с ВИЧ и СПИДом по всей Эстонии зажигают свечи солидарности

Первого декабря мир в 35-й раз отмечает День борьбы с ВИЧ и СПИДом. По традиции эстонская сеть ВИЧ-положительных также в этот день зажигает свечи солидарности по всей Эстонии.
«По данным Института развития здравоохранения, уровень заражения ВИЧ в Эстонии, к сожалению, за последние два года вырос, а тестирование на ВИЧ сократилось. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Эстонии сегодня могут быть незамеченными даже 40 процентов новых случаев ВИЧ-инфекции, и передача вируса может происходить неосознанно»,- сообщил Лачин Алиев, руководитель Эстонской сети ВИЧ-позитивных (EHPV), которая объединяет и поддерживает живущих с ВИЧ людей.
«Наша сеть борется со СПИДом уже 18 лет, но эту войну можно выиграть только в том случае, если в борьбу будет вовлечено все эстонское общество. Все важнее, чтобы государство поддерживало возможности более активного участия гражданского общества», - добавил он.
В качестве одного из самых эффективных вариантов профилактики распространения ВИЧ Алиев называет расширение экспресс-тестирования на ВИЧ, то есть самотестирования.
По данным Института развития здравоохранения, за первые девять месяцев этого года зарегистрировано 145 новых случаев ВИЧ-инфекции.
Эстонская сеть ВИЧ-позитивных в пятницу зажигает свечи толерантности в крупнейших городах Эстонии, а волонтеры раздают презервативы и информационные материалы о сохранении сексуального здоровья и предотвращении заражения ВИЧ. В Таллинне перед Суперминистерством и посольством США зажигают свечи в форме глобального символа ВИЧ и СПИДа - красной ленты толерантности. Вечером в крупных городах Эстонии пройдут благотворительные и познавательные вечера толерантности, к которым можно присоединиться онлайн на странице Facebook EHPV.