В День борьбы с ВИЧ и СПИДом по всей Эстонии зажигают свечи солидарности

«По данным Института развития здравоохранения, уровень заражения ВИЧ в Эстонии, к сожалению, за последние два года вырос, а тестирование на ВИЧ сократилось. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Эстонии сегодня могут быть незамеченными даже 40 процентов новых случаев ВИЧ-инфекции, и передача вируса может происходить неосознанно»,- сообщил Лачин Алиев, руководитель Эстонской сети ВИЧ-позитивных (EHPV), которая объединяет и поддерживает живущих с ВИЧ людей.

«Наша сеть борется со СПИДом уже 18 лет, но эту войну можно выиграть только в том случае, если в борьбу будет вовлечено все эстонское общество. Все важнее, чтобы государство поддерживало возможности более активного участия гражданского общества», - добавил он.

В качестве одного из самых эффективных вариантов профилактики распространения ВИЧ Алиев называет расширение экспресс-тестирования на ВИЧ, то есть самотестирования.

По данным Института развития здравоохранения, за первые девять месяцев этого года зарегистрировано 145 новых случаев ВИЧ-инфекции.