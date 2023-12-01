Трейдеры не понимают, почему цена на нефть падает, хотя картель заключил соглашение, которое позволяет странам в первом квартале 2024 года добровольно сократить добычу на 2,2 миллиона баррелей в день.
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На нефтяных рынках царит путаница из-за сокращений, проводимых ОПЕК+, цены на нефть падают
Цена на баррель нефти марки Brent, которая в четверг перед объявлением о сокращении поднялась почти до 85 долларов, сегодня упала до примерно 80 долларов. Участники рынка не могут понять, какая страна и насколько на самом деле сокращает производство. Трейдеры ожидали более значительных сокращений и более конкретных договоренностей между странами.