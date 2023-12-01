На нефтяных рынках царит путаница из-за сокращений, проводимых ОПЕК+, цены на нефть падают

Цена на баррель нефти марки Brent, которая в четверг перед объявлением о сокращении поднялась почти до 85 долларов, сегодня упала до примерно 80 долларов. Участники рынка не могут понять, какая страна и насколько на самом деле сокращает производство. Трейдеры ожидали более значительных сокращений и более конкретных договоренностей между странами.