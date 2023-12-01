Лео Куннас: сейчас невозможно предсказать, сумеет ли Украина в 2024 году освободить все свои территории

- Воздушные атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины стали более интенсивными. Насколько улучшилась противовоздушная оборона Украины по сравнению с прошлой зимой?

- Прошлой зимой дела обстояли не так плохо, чтобы люди замерзли насмерть, но россиянам все же удалось повредить половину энергетической инфраструктуры Украины. Мы уже видим признаки того, что предстоящей зимой эти атаки повторятся. ПВО Украины этой зимой будут работать лучше, потому что значительная часть западной военной помощи также пошла на укрепление ПВО Украины, но ясно, что пока защита не охватывает всю страну.

Киев и его окрестности стараются очень тщательно прикрыть с воздуха, как и другие крупные города, но охватить всю территорию страны сложно. Разве Украине не приходится делать несколько дел одновременно? Она пытается изо всех сил усилить свою противовоздушную оборону, а также свою инфраструктуру. Если подстанция разрушена, нет смысла восстанавливать ее на земле. И линии электропередачи, и подстанции просто уводятся под землю. Россиянам так будет сложнее их повредить.

К счастью, россияне пока не пытались атаковать принадлежащие Украине атомные станции. И к сожалению, во время войны теплоэлектростанции и гидроэлектростанции постоянно подвергались повреждениям. Аналогичная война россиян с инфраструктурой, вероятно, разразится этой зимой.

- Может ли взрыв на Байкало-Амурской железной дороге помешать поставкам оружия из Северной Кореи в Россию?