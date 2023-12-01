Военный эксперт, депутат Рийгикогу Лео Куннас (фракция EKRE) заявил в беседе с ведущей военной студии Postimees Уллой Лянтс, что какой-то прорыв в войне в Украине может произойти не раньше следующего лета. Для этого Украина должна добиться превосходства в воздухе, добиться лучшего взаимодействия между разными родами войск и получить возможность прорвать линии обороны России.
Лео Куннас: сейчас невозможно предсказать, сумеет ли Украина в 2024 году освободить все свои территории
- Около Авдеевки идут тяжелые бои, а поскольку погода испортилась, а земля развязла, ситуация особенно тяжелая. Насколько далеко сейчас может продвинуться каждая из сторон?
- Центр тяжести боевых действий сейчас действительно находится в районе Авдеевки. Это такой ключевой участок, с которого можно контролировать огнем территорию вокруг Донецка, и именно поэтому он важен для обеих сторон. Бои очень ожесточенные, но продвижение происходит всего на сотни метров, поэтому размер завоеванной или освобожденной территории ограничивается несколькими сотнями квадратных километров.
К сожалению, эти бои продолжаются с середины ноября прошлого года. Хотя фронт уже более года остается относительно статичным, потери с обеих сторон высоки. Мне тоже сложно адекватно оценить, сколько людей потеряли обе стороны. Российская сторона, вероятно, потеряла на данный момент от 160 000 до 200 000 человек убитыми. С украинской стороны эти потери также очень высоки, от 100 000 до 130 000 человек. Хотя потери России в последнее время значительно превышают потери Украины, украинская сторона вновь понесла значительные потери в ходе своего летнего контрнаступления.
В настоящее время тактика украинской стороны такова, что она сама не предпринимает попытки нового крупного наступления. Борьба ведется таким образом, что если российская сторона в какой-то момент добьется прорыва, Украина попытается контратаками вернуть утраченные позиции. Вот так они, по сути, и борются за каждый дом и за каждый квадратный метр. Ни одна из сторон не предпринимает крупных наступлений батальонами или бригадами, действия по-прежнему происходят на уровне групп и рот. Из-за сильной грязи вести бой механизированными частями теперь невозможно, а это в свою очередь усложняет ведение боя для обеих сторон.
- Воздушные атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины стали более интенсивными. Насколько улучшилась противовоздушная оборона Украины по сравнению с прошлой зимой?
- Прошлой зимой дела обстояли не так плохо, чтобы люди замерзли насмерть, но россиянам все же удалось повредить половину энергетической инфраструктуры Украины. Мы уже видим признаки того, что предстоящей зимой эти атаки повторятся. ПВО Украины этой зимой будут работать лучше, потому что значительная часть западной военной помощи также пошла на укрепление ПВО Украины, но ясно, что пока защита не охватывает всю страну.
Киев и его окрестности стараются очень тщательно прикрыть с воздуха, как и другие крупные города, но охватить всю территорию страны сложно. Разве Украине не приходится делать несколько дел одновременно? Она пытается изо всех сил усилить свою противовоздушную оборону, а также свою инфраструктуру. Если подстанция разрушена, нет смысла восстанавливать ее на земле. И линии электропередачи, и подстанции просто уводятся под землю. Россиянам так будет сложнее их повредить.
К счастью, россияне пока не пытались атаковать принадлежащие Украине атомные станции. И к сожалению, во время войны теплоэлектростанции и гидроэлектростанции постоянно подвергались повреждениям. Аналогичная война россиян с инфраструктурой, вероятно, разразится этой зимой.
- Может ли взрыв на Байкало-Амурской железной дороге помешать поставкам оружия из Северной Кореи в Россию?
- Вероятно, именно это и было целью этой диверсии. Конечно, там также действует и украинская военная разведка, но в России все еще находится много украинцев, а также есть и местные сторонники Украины, которые пытались повредить железнодорожную сеть в России и Белоруссии. Повреждение Байкало-Амурской магистрали, вероятно, связано с поставками оружия, которые идут поездом из Северной Кореи, поскольку другого транспорта там тоже нет. Помощь Северной Кореи важна для России, ее значение нельзя преуменьшать.
- Стоит ли ожидать следующих крупных изменений на фронте теперь только весной?
- Следующее крупное изменение, вероятно, произойдет только летом. Теперь вопрос в том, что если это лето не принесло какого-либо решающего прорыва, то что же должна сделать украинская сторона, чтобы добиться этого прорыва летом следующего года. Здесь много факторов, важнейший из которых - локальное превосходство в воздухе на направлении удара, для чего потребуются как истребители, так и боевые вертолеты. В отношении истребителей это может быть достижимо к следующему лету, но не в отношении боевых вертолетов.
Очень также важно лучшее взаимодействие между войсками, применяющими разные типы вооружений, и это зависит от того, насколько украинская сторона сможет улучшить свою боевую подготовку. В мире очень мало армий, разные рода войск в которых способны хорошо взаимодействовать друг с другом, и Украина определенно пытается этому научиться.
Оборонительные сооружения на российской стороне также важны, и для их прорыва необходимы передовые подразделения. Для того, чтобы наступление было успешным, конечно, нужны и боеприпасы. Нужен был бы и какой-то стратегический элемент внезапности, но добиться этого практически невозможно. Подводя итог, можно сказать, что Украина в любом случае преуспела с отражением агрессии, чего украинцы добились в самом начале войны. Куда более сложный вопрос - полная победа, то есть освобождение всей территории. Это остается целью Украины, но насколько можно будет продвинуться к этой цели в следующем году, сейчас очень сложно прогнозировать.