Лавров: России плевать на ОБСЕ

Россия сегодня выразила безразличие к будущему Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), крупнейшего в мире объединения по региональной безопасности.
Напряженность между государствами-членами, вызванная войной в Украине, задала тон встрече министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье, столице Северной Македонии. Украина и ее союзники бойкотировали встречу из-за участия России.
Россия является частью организации, состоящей из 57 членов, которая изначально задумывалась как форум для Восточного и Западного блоков, но теперь с трудом принимает ключевые решения из-за препятствий со стороны России.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, который представлял Россию на двухдневной встрече, раскритиковал ОБСЕ и заявил, что ему безразлично ее будущее.
«Главное чувство - безразличие. Организация уже превратилась во что-то, что оставляет меня равнодушным к тому, что с ней будет дальше», - заявил Лавров журналистам.
Участники конференции в Скопье резко раскритиковали продолжающуюся военную деятельность России в Украине.
«Агрессивная война России против Украины бросает вызов заветным ценностям этой организации», - заявил министр иностранных дел Северной Македонии и председатель ОБСЕ Бужар Османи, открывая встречу в четверг.
«Меня не волнуют результаты этой встречи ОБСЕ», - заявил Лавров в пятницу.
Выступая в четверг, он назвал ОБСЕ подвеской НАТО и Евросоюза.
«Эта организация, давайте признаем, находится на краю пропасти. Возникает простой вопрос: есть ли смысл вкладывать средства в его возрождение», - сказал он.
Украина, Эстония, Латвия, Литва и Польша бойкотировали встречу ОБСЕ из-за участия России. Украина хочет, чтобы ОБСЕ исключила Россию, как это сделал Совет Европы.