Лавров: России плевать на ОБСЕ

Напряженность между государствами-членами, вызванная войной в Украине, задала тон встрече министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье, столице Северной Македонии. Украина и ее союзники бойкотировали встречу из-за участия России.

Россия является частью организации, состоящей из 57 членов, которая изначально задумывалась как форум для Восточного и Западного блоков, но теперь с трудом принимает ключевые решения из-за препятствий со стороны России.

Министр иностранных дел Сергей Лавров, который представлял Россию на двухдневной встрече, раскритиковал ОБСЕ и заявил, что ему безразлично ее будущее.

«Главное чувство - безразличие. Организация уже превратилась во что-то, что оставляет меня равнодушным к тому, что с ней будет дальше», - заявил Лавров журналистам.

Участники конференции в Скопье резко раскритиковали продолжающуюся военную деятельность России в Украине.

«Агрессивная война России против Украины бросает вызов заветным ценностям этой организации», - заявил министр иностранных дел Северной Македонии и председатель ОБСЕ Бужар Османи, открывая встречу в четверг.

«Меня не волнуют результаты этой встречи ОБСЕ», - заявил Лавров в пятницу.

Выступая в четверг, он назвал ОБСЕ подвеской НАТО и Евросоюза.

«Эта организация, давайте признаем, находится на краю пропасти. Возникает простой вопрос: есть ли смысл вкладывать средства в его возрождение», - сказал он.