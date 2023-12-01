ФОТО ⟩ В Йыгевамаа произошла цепная авария: один человек получил серьезные травмы

По предварительным данным, водитель Ford пытался обогнать Mercedes, потерял управление и столкнулся с Opel, двигавшимся в противоположном направлении к Тарту.

В момент аварии в фургоне находились три человека, а водитель автомобиля был один. В результате аварии все они получили травмы, один из них - серьезные. Люди, находившиеся в микроавтобусе, не пострадали.

По словам оперативного дежурного Тартуского отделения полиции Андрея Ивахненко, точные обстоятельства аварии еще выясняются, но первоначальная информация указывает на то, что одна из машин совершала обгон.