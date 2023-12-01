ФОТО ⟩ В Йыгевамаа произошла цепная авария: один человек получил серьезные травмы

В пятницу, 1 декабря, около 14:30 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Кяэпа волости Муствеэ (Йыгевамаа), где столкнулись легковой автомобиль Ford, фургон Opel и микроавтобус Mercedes.
По предварительным данным, водитель Ford пытался обогнать Mercedes, потерял управление и столкнулся с Opel, двигавшимся в противоположном направлении к Тарту.
В момент аварии в фургоне находились три человека, а водитель автомобиля был один. В результате аварии все они получили травмы, один из них - серьезные. Люди, находившиеся в микроавтобусе, не пострадали.
По словам оперативного дежурного Тартуского отделения полиции Андрея Ивахненко, точные обстоятельства аварии еще выясняются, но первоначальная информация указывает на то, что одна из машин совершала обгон.
«Дорожные условия в некоторых местах могут быть сложными, и зимой для достижения пункта назначения требуется больше времени, чем обычно. Из-за темноты видимость плохая, дороги временами заснеженные и скользкие, что влияет на нашу безопасность на дорогах. Зимой необходимо адаптировать свое поведение в дорожном движении к погодным условиям и быть осторожными», - сказал он.