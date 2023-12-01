Стоявшая в заднем ряду Каллас не заметила Лукашенко

«Все вместе пошли фотографироваться, Лукашенко поначалу не было. Когда главы государств и правительств уже выстроились, в последний момент появился и президент Беларуси. Президенты Латвии, Литвы и Польши стояли в зарезервированных для глав государств первых рядах, увидели это и ушли. Премьер-министр Эстонии стояла в заднем ряду и не увидела, как пришел Лукашенко, а ее коллеги покинули передний ряд», - передала пресс-служба правительства.

По сообщению пресс-службы, премьер-министр отменила участие в одном из мероприятий серии Global Stocktaking, поскольку было известно, что в нем примет участие Беларусь.

Президенты Латвии, Литвы и Польши в пятницу не приняли участие в съемке общего фото на конференции ООН по изменению климата COP28 в Дубае, поскольку среди других лидеров на фото позировал глава белорусского режима Александр Лукашенко. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас к бойкоту не присоединилась.

«Было бы лицемерием стоять плечом к плечу с лидером страны, которая стала ареной российской агрессии против Украины», - говорится в заявлении президента Литвы Гитанаса Науседы.

«Белорусский режим способствует разрушению будущего мира и несет совместную ответственность с Россией за происходящее в Украине, начиная с человеческих жертв и заканчивая катастрофическим воздействием на окружающую среду, - добавил он. - Это называется семейным фото. Лукашенко не является частью семьи, к которой мы хотим принадлежать».