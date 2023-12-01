Пт, 1.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

RMK ⟩ Вместо революционных перемен – представление блошиного цирка

Юлле Харью
, журналист
Facebook
Comments
Руководитель РМК Микк Марран в «Студии Postimees». Ведущая: Юлле Харью.
Руководитель РМК Микк Марран в «Студии Postimees». Ведущая: Юлле Харью. Фото: Erik Prozes

Как Центр управления государственными лесами (RMK), так и Министерство климата в течение последних нескольких месяцев разыгрывали впечатляющий спектакль на тему того, как эстонское лесопользование становится все более неистощительным, экологически безопасным для природы и климата, сохраняет биоразнообразие и т. д., утверждает журналистка Юлле Харью.

В RMK настолько подогрели ожидания от своего нового плана развития, что даже самые недоверчивые скептики на мгновение заколебались: может быть, их действительно обманывает внутреннее ощущение, что на самом деле ничего не изменится? Когда оказалось, что презентация плана развития напоминает развлекательную передачу «Hommik Anuga», где приглашенная в качестве ведущего телезвезда медово-сладким голосом восхваляла руководство RMK, это вернуло засомневавшихся к действительности.

Энтузиасты леса начали изучать план развития, насколько действительно RMK будет лучше защищать природу. В документе удалось выловить одно вполне конкретное обещание: рубки обновления больше не будут проводиться на охраняемых территориях. Руководитель RMK Микк Марран уточнил в программе «Студия Postimees», что до сих пор в зонах ограничения на охраняемых территориях вырубалось около 100 гектаров леса в год, и впредь такое же количество древесины будет добываться где-нибудь еще.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх