RMK ⟩ Вместо революционных перемен – представление блошиного цирка

В RMK настолько подогрели ожидания от своего нового плана развития, что даже самые недоверчивые скептики на мгновение заколебались: может быть, их действительно обманывает внутреннее ощущение, что на самом деле ничего не изменится? Когда оказалось, что презентация плана развития напоминает развлекательную передачу «Hommik Anuga», где приглашенная в качестве ведущего телезвезда медово-сладким голосом восхваляла руководство RMK, это вернуло засомневавшихся к действительности.

Энтузиасты леса начали изучать план развития, насколько действительно RMK будет лучше защищать природу. В документе удалось выловить одно вполне конкретное обещание: рубки обновления больше не будут проводиться на охраняемых территориях. Руководитель RMK Микк Марран уточнил в программе «Студия Postimees», что до сих пор в зонах ограничения на охраняемых территориях вырубалось около 100 гектаров леса в год, и впредь такое же количество древесины будет добываться где-нибудь еще.