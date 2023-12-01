RMK ⟩ Вместо революционных перемен – представление блошиного цирка

Как Центр управления государственными лесами (RMK), так и Министерство климата в течение последних нескольких месяцев разыгрывали впечатляющий спектакль на тему того, как эстонское лесопользование становится все более неистощительным, экологически безопасным для природы и климата, сохраняет биоразнообразие и т. д., утверждает журналистка Юлле Харью.
В RMK настолько подогрели ожидания от своего нового плана развития, что даже самые недоверчивые скептики на мгновение заколебались: может быть, их действительно обманывает внутреннее ощущение, что на самом деле ничего не изменится? Когда оказалось, что презентация плана развития напоминает развлекательную передачу «Hommik Anuga», где приглашенная в качестве ведущего телезвезда медово-сладким голосом восхваляла руководство RMK, это вернуло засомневавшихся к действительности.