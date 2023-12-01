УДИВИТЕЛЬНО ⟩ Секретные советы путешественникам, о которых никто никогда не говорит

Женщина по имени Грейс Ченг делится в TikTok видео своих роскошных международных путешествий и не стесняется делиться со своими подписчиками всем, что она узнала в ходе этих приключений. Недавно она раскрыла в одном из своих видео пять советов для путешествий, о которых никто никогда не говорит.

Во-первых, она рассказала, что, хотя бутылки с водой нельзя проносить через ворота безопасности, на самом деле есть трюк, с помощью которого можно обойти это правило. По словам Ченг, это правило распространяется только на жидкости, поэтому перед поездкой в аэропорт она всегда кладет свою бутылку с водой в морозильную камеру, а затем берет ее с собой в замороженном виде. Когда она доходит до ворот безопасности, она выпивает талую воду и может без проблем взять бутылку, наполненную льдом, на борт самолета.