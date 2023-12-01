Полигон Сиргала будут расширять только за счет государственной земли

«Не новость, что мы в срочном порядке развиваем наши военные способности и это, разумеется, создает потребность в расширении возможностей для тренировок. В Северо-Восточной Эстонии у нас вокруг уже существующего полигона Сиргала достаточно государственных земель, чтобы расширить его в необходимом объеме. В то же время, мы, естественно, благодарим местные самоуправления и жителей за успешное сотрудничество и понимание», - сказал Певкур.

Полигон расширят с нынешних 2790 до 7772 гектаров.

Полигон Сиргала расположен в Нарва-Йыэсуу. Расширение наряду с городом Нарва-Йыэсуу захватит также волости Тойла и Алутагузе, которым впервые станут выплачивать плату за обязанность проявлять терпение. Для назначения платы необходимо, чтобы расширение полигона было зафиксировано решением правительства.

По словам управляющего портфелем проекта полигона в Государственном центре оборонных инвестиций Элари Калмару, расширение Сиргалы не произойдет внезапно. «Расширение уже отражено в генеральных планах муниципалитетов с 2005 года. Планировалось постепенно использовать территорию бывшего сланцевого карьера в качестве полигона», - пояснил он.

Правительство также решило ускорить расширение полигона Нурсипалу из соображений безопасности, чтобы укрепить обороноспособность Эстонии и создать подходящие условия для тренировок подразделений, расположенных на юго-востоке Эстонии.