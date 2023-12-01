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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Центр Таллинна парализован: произошло серьезное ДТП с участием трамвая

rus.postimees.ee
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Сегодня, 1 декабря, около 19:30 на бульваре Мере, в центре Таллинна произошло дорожно-транспортное происшествие.

По данным полиции, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей и трамвая. В результате аварии никто не пострадал.

Движение транспорта сильно затруднено в обоих направлениях.

«Трудно проехать по кольцу Виру, очень медленно пролезают автобусы, трамваи в Копли стоят полностью. Толпы таллинцев ждут транспорт на холоде на остановках», - говорит один из очевидцев. 

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