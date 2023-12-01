Жена Зеленского: «Я не хочу, чтобы мой муж стал президентом на следующий срок»

Как рассказала главный редактор The Economist Занни Минтон Беддос, которая говорила с Зеленской в сентябре, супруга украинского лидера уверена, что Украина победит в войне с Россией. После этого, заявила Зеленская, ее семья снова будет вместе, а им с мужем предстоит придумать, как жить дальше.

«[После победы Украины] мы будем жить вместе с моим мужем и детьми все время. После этого [завершения войны] мы устроим себе отпуск и поедем куда-нибудь. Куда угодно, но вместе. Только вчетвером. После этого будем думать, что мы - он и я - будем делать дальше. Потому что я не хочу, чтобы он становился президентом на следующий срок или на два следующих срока, это невозможно. Наверное, мы будем должны придумать что-то новое», - говорит она.

В мае 2022 года Владимир и Елена Зеленские рассказывали, что практически не видятся с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Тогда первая леди Украины говорила, что муж «живет на работе».

Президентские выборы в Украине планировалось провести в марте 2024 года. В конце августа 2023-го Владимир Зеленский заявил, что готов идти на новый президентский срок, если выборы пройдут во время войны.

30 ноября руководство, фракции и группы Верховной Рады Украины подписали заявление о том, что следующие выборы - и президентские, и парламентские - пройдут только после завершения военного положения.