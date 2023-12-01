ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ Израильтянка, которая лишила лидера ХАМАС дара речи

Временное перемирие, повлекшее за собой освобождение заложников из сектора Газа, завершилось за неделю. Ужасают показания израильтян после более чем полуторамесячного заключения. Не все освобожденные еще выписаны из больниц.
Помимо печальной истины о том, что маленькому Кфиру Бибасу, освобождение которого ждали, наверное, больше всех, навсегда останется девять месяцев, эта неделя запомнилась еще и 85-летней Йохевед Лифшиц.
Лифшиц всю жизнь боролась за палестинцев, а также помогала людям из Газы перебираться в Израиль на лечение. Она столкнулась с политическим лидером ХАМАС Яхьей Синваром через несколько дней после похищения. «Я спросила его, как ему не стыдно поступать так с людьми, которые всю свою жизнь поддерживают мир, - вспоминает женщина, похищенная из ее родного кибуца. - Он молчал».