ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ Израильтянка, которая лишила лидера ХАМАС дара речи

Помимо печальной истины о том, что маленькому Кфиру Бибасу, освобождение которого ждали, наверное, больше всех, навсегда останется девять месяцев, эта неделя запомнилась еще и 85-летней Йохевед Лифшиц.

Лифшиц всю жизнь боролась за палестинцев, а также помогала людям из Газы перебираться в Израиль на лечение. Она столкнулась с политическим лидером ХАМАС Яхьей Синваром через несколько дней после похищения. «Я спросила его, как ему не стыдно поступать так с людьми, которые всю свою жизнь поддерживают мир, - вспоминает женщина, похищенная из ее родного кибуца. - Он молчал».