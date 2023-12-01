Путин увеличил численность армии на 170 тысяч человек. В РФ заявили, что это адекватная реакция на агрессивную деятельность НАТО

Согласно указу, штатная численность Вооруженных сил РФ составит 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих. В предыдущем указе о штатной численности армии, который был признан недействительным новым документом, говорилось о численности ВС РФ в 2 039 758 человек, включая 1 150 628 военнослужащих.

В Минобороны России заявили, что численность армии будет увеличена за счет «граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту». «В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Проведения мобилизации не предусмотрено», - отмечает ведомство.

В министерстве объяснили увеличение численности армии ростом угроз для страны, связанных с проведением специальной военной операции и продолжающимся расширением НАТО. Такими угрозами ведомство считает наращивание объединенных вооруженных сил альянса вблизи границ России, развертывание дополнительных средств ПВО и ударных вооружений, а также наращивание потенциала тактических ядерных сил НАТО.