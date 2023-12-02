При укладке «СП-2» Россия просила координаты подлодок НАТО в Балтийском море

По словам депутата от Христианско-демократического союза Себастьяна Элерса, горное управление немецкого города Штральзунд от имени компании-оператора газопровода Nord Stream 2 запрашивало у бундесвера координаты зон погружений подводных лодок НАТО в Балтийском море. Это управление было одним из лицензирующих органов и в 2018 году отвечало за разрешение на строительство и эксплуатацию трубопровода в прибрежных водах Германии, пишет DW.

Судя по информации со слушаний комиссии, российской стороне были в итоге переданы «очень приблизительные данные», пишет dpa. Тем не менее передача таких данных «поставила под угрозу безопасность ФРГ и НАТО», прокомментировал показания свидетелей председатель следственной комиссии Ханнес Дамм.

Лицензирование «Северного потока - 2» в центре расследования

Процесс лицензирования «Северного потока - 2» сопровождали коррупционные скандалы, обвинения в различных нарушениях и лоббировании интересов России со стороны немецких чиновников.

В начале 2021 года в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания решением местного парламента был учрежден фонд «Защита климата и экологии» («Klima- und Umweltschutz MV»). Его фактической целью было содействие строительству газопровода «Северный поток - 2» вопреки угрозе санкций США.