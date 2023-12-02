Кибербабушка: подключите пожилых родственников к цифровой жизни

Развитие цифровых навыков у представителей «золотого» поколения семьи не только сделает их жизнь насыщеннее, но обучение чему-то новому вместе со внуками или даже правнуками укрепит связи между поколениями, дав неиссякаемую тему для бесед во время семейных посиделок под Рождество.

Не напугайте бабушку!

Многим пожилым людям трудно адаптироваться к новым технологиям. Вдохновите родственников, что даже несмотря на то, что технологии постоянно совершенствуются, приложения обновляются, основные принципы работы смартфона остаются прежними. Это как езда на велосипеде: если научишься, то уже никогда не забудешь. Тем более, сломать программы на смартфоне очень сложно. Договоритесь с бабулей о правилах использования техники. Например, что делать в случае, если она нажала не туда.

Для начала выберите подходящий телефон и установите все необходимые приложения. Если вы использовали это устройство раньше, проследите, чтобы были удалены все лишние приложения, а телефон бы держал зарядку. Убедитесь, что ярлыки важных приложений находятся на главном экране. Если пожилому человеку трудно видеть мелкие детали, то увеличьте шрифты.

Обучение должно проходить маленькими шагами, постепенно и регулярно. Вы можете даже составить определенную учебную программу. Например, на первом занятии покажите, как работают мессенджеры, как отправить или получить фотографию. На следующем уроке изучите, как работает интернет-банк или системы идентификации Smart ID. Вы можете давать бабушке домашние задания.