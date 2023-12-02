Кибербабушка: подключите пожилых родственников к цифровой жизни

Представьте, как ваши бабушки и дедушки умело управляются с современными смартфонами: вызывают себе такси, заказывают продукты в Интернете, шлют смайлики в семейный чат или общаются с вами через видеосвязь.
Развитие цифровых навыков у представителей «золотого» поколения семьи не только сделает их жизнь насыщеннее, но обучение чему-то новому вместе со внуками или даже правнуками укрепит связи между поколениями, дав неиссякаемую тему для бесед во время семейных посиделок под Рождество.
Не напугайте бабушку!
Многим пожилым людям трудно адаптироваться к новым технологиям. Вдохновите родственников, что даже несмотря на то, что технологии постоянно совершенствуются, приложения обновляются, основные принципы работы смартфона остаются прежними. Это как езда на велосипеде: если научишься, то уже никогда не забудешь. Тем более, сломать программы на смартфоне очень сложно. Договоритесь с бабулей о правилах использования техники. Например, что делать в случае, если она нажала не туда.
Для начала выберите подходящий телефон и установите все необходимые приложения. Если вы использовали это устройство раньше, проследите, чтобы были удалены все лишние приложения, а телефон бы держал зарядку. Убедитесь, что ярлыки важных приложений находятся на главном экране. Если пожилому человеку трудно видеть мелкие детали, то увеличьте шрифты.
Обучение должно проходить маленькими шагами, постепенно и регулярно. Вы можете даже составить определенную учебную программу. Например, на первом занятии покажите, как работают мессенджеры, как отправить или получить фотографию. На следующем уроке изучите, как работает интернет-банк или системы идентификации Smart ID. Вы можете давать бабушке домашние задания.
Будьте готовы проявлять терпение и поддержку, помогая преодолеть страхи и сомнения. Избегайте технических терминов и сленга, чтобы не испугать пожилого новичка.
Какие приложения устанавливать?
В первую очередь телефон – это средство коммуникации. «Поскольку мы все живем в дали друг от друга и видимся не так часто, как хотелось бы, то для старшего поколения самыми важными будут приложения для общения – Skype, WhatsApp, Viber. Какую программу выбрать, зависит от того, каким приложением пользуется вся ваша семья», – говорит Артур Няаго, технический консультант колл-центра Telia.
Вторая большая группа аппов – это приложения для развлечения. «Причем, молодые люди под развлечениями понимают обычно Youtube, но старшему поколению нравятся очень простые игры, например, карты или судоку», - добавляет он.
Третье, поиск информации. Покажите бабушке возможности Google. Например, как найти рецепты приготовления блюд или рекомендации по выращиванию домашних растений. Возможно, ваша бабуля освоит и переводчик Google, который позволяет делать переводы текстов при наведении на них камерой. Сделайте закладки в браузере с новостными порталами (Delfi, Postimeеs, ERR) или скачайте эти приложения. Покажите, как смотреть прогноз погоды.
Четвертое, наверно, самое сложное и ответственное. Стоит познакомить бабушку с возможностями электронного государства. Для этого стоит начать с того, чтобы рассказать о системах электронной идентификации Mobiil-ID, Smart-ID. «В последнее время все больше компаний отказываются от бумажных счетов, к которым так привыкло старшее поколение. В нашу службу поддержки часто обращаются пожилые люди с вопросами, а какой счет мне пришел, а почему пришел именно такой счет? Если научиться пользоваться системами идентификации, то можно получать подобную информацию самостоятельно», – говорит Няаго.
Безопасность прежде всего!
С радостью открытия новых технологий приходят и новые риски. Обучите пожилых родственников основам безопасности. Что делать, если пришло подозрительное сообщение или э-майл с незнакомыми ссылками, а также запросы о дружбе от незнакомых людей.
«Здесь я бы хотел добавить, что знакомить с рисками тоже стоит осторожно, в мягкой форме. Поскольку очень легко запугать недоверчивое старшее поколение. Важно, чтобы не возник внутренний блок», – добавляет эксперт. Мы можем прийти на помощь нашим бабушкам, изменив настройки приватности таким образом, что с ними могут «подружиться» люди только из списка контактов.
Проведите урок на тему кибербезопасности. Возможно, этот урок будет полезно послушать не только вашей бабушке, но и младшему поколению. Например, договоритесь о дальнейших действиях в случае, если позвонил незнакомый человек из «полиции» и просит воспользоваться Smart-ID или спрашивает PIN-код.
Какие приложения могут быть в телефоне вашей бабушки?
· Приложения для коммуникации Skype, WhatsApp, Messenger, Viber
· Приложение банка, оператора мобильной связи
· Mobiil-ID или Smart-ID
· Приложения новостных каналов Delfi, Postimees, ERR
· Развлечения: приложения с играми или кроссвордами, YouTube