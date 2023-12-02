Звезда рэпа переселился в муниципальную квартиру, чтобы сдавать свою в аренду

Финский рэпер Йере Пёюхёнен, он же Käärijä, который обрел мировую известность благодаря конкурсу «Евровидение-2023», выставил свою однокомнатную квартиру в Хельсинки в аренду через сервис Airbnb, передает YLE.
«У меня есть телевизор и Playstation 4, и вы можете готовить, если хотите. Я не готовил, потому что заказывал пиццу, да-да», – пишет Käärijä в описании квартиры.
Хотя артист известен как любитель вечеринок, объявление запрещает проводить вечеринки в квартире. Тишина должна соблюдаться с 10 вечера до 7 утра. За курение в помещении и на балконе придется заплатить штраф в 450 евро.
Стоимость аренды квартиры зависит от времени бронирования, но, например, две ночи в выходные обойдутся более чем в 300 евро, плюс плата за уборку и сервисный сбор Airbnb.
Käärijä сообщил в сториз в Instagram, что принял первого арендатора. Им стал приехавший из Техаса турист. Сам рэпер живет в квартире, которую власти города Вантаа выделили ему в качестве подарка за его успех на «Евровидении». Город взял на себя оплату аренды в течение одного года.
Фотографии квартиры можно увидеть ЗДЕСЬ.