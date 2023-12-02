Звезда рэпа переселился в муниципальную квартиру, чтобы сдавать свою в аренду

«У меня есть телевизор и Playstation 4, и вы можете готовить, если хотите. Я не готовил, потому что заказывал пиццу, да-да», – пишет Käärijä в описании квартиры.

Хотя артист известен как любитель вечеринок, объявление запрещает проводить вечеринки в квартире. Тишина должна соблюдаться с 10 вечера до 7 утра. За курение в помещении и на балконе придется заплатить штраф в 450 евро.

В этом доме находится квартира Käärijä. Фото: скриншот с Airbnb.

Стоимость аренды квартиры зависит от времени бронирования, но, например, две ночи в выходные обойдутся более чем в 300 евро, плюс плата за уборку и сервисный сбор Airbnb.

Käärijä сообщил в сториз в Instagram, что принял первого арендатора. Им стал приехавший из Техаса турист. Сам рэпер живет в квартире, которую власти города Вантаа выделили ему в качестве подарка за его успех на «Евровидении». Город взял на себя оплату аренды в течение одного года.