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В будущем не будет возможности избежать наказания, если оставить своего питомца умирать на улице

Анника Аувяэрт
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Молодую собаку нашли на тропе здоровья в Пярну 9 ноября.
Молодую собаку нашли на тропе здоровья в Пярну 9 ноября. Фото: Varjupaikade MTÜ

В начале ноября прохожий нашел умирающего щенка на тропе здоровья возле жилого района Май в Пярну. Владелец не проявил никакого интереса к животному. Чип собаки был бесполезен, поскольку в реестр не было внесено никаких данных. Ни чип, ни регистрация в настоящее время не являются обязательными в Эстонии. Это может скоро измениться.

Пресс-секретарь и руководитель отдела сбора пожертвований приютов Varjupaikade MTÜ Анни Анете Мыйзамаа рассказала, что в работе приютов часто наблюдают ситуацию, когда животному устанавливают чип, но владелец не внесен в реестр. Это во много раз усложняет возврат найденных на улице животных их владельцам. А также преследование равнодушных хозяев.

Например, установить хозяина щенка, найденного на тропе здоровья в Пярну, не представляется возможным. Министерство регионального развития и сельского хозяйства расследует дело и в настоящее время не разглашает подробности инцидента.

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