В будущем не будет возможности избежать наказания, если оставить своего питомца умирать на улице

В начале ноября прохожий нашел умирающего щенка на тропе здоровья возле жилого района Май в Пярну. Владелец не проявил никакого интереса к животному. Чип собаки был бесполезен, поскольку в реестр не было внесено никаких данных. Ни чип, ни регистрация в настоящее время не являются обязательными в Эстонии. Это может скоро измениться.