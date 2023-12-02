ГАЛЕРЕЯ ⟩ Весь район Хааберсти засиял рождественскими огнями

По словам старейшины района Хааберсти Олег Сильянова, как и в прошлом году, променад возле пруда Вяйке-Ыйсмяэ сверкает в рождественском свете. «На берегу пруда различные световые инсталляции создают праздничное настроение и приносят визуальное удовольствие. Множество световых решений установлено по всему району», - сказал Сильянов.

«Сверкает детская площадка Ярвеотса, привлекательные световые декорации установлены внутри кольца Ыйсмяэ, на столбах освещения, вдоль дорог и променадов засияли гирлянды, - продолжил старейшина и добавил, что управа района Хааберсти не устанавливает елку к Рождеству, потому что рождественская ель района растет на площади перед центром Нурменуку, и её уже украсили. - Надеемся, что наша рождественская ель, которая уже достаточно выросла, доставит радость и визуальное удовольствие».