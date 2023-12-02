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Кража собаки в Ласнамяэ: «Вы готовы заплатить за нее выкуп?»

Андрес Эйнманн
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12-летняя девочка вместе с собакой пошла провожать подругу на автобус. Через несколько минут Виталий Николаев отобрал у нее собаку.
12-летняя девочка вместе с собакой пошла провожать подругу на автобус. Через несколько минут Виталий Николаев отобрал у нее собаку. Фото: Kohtutoimik

Дележка права собственности между двумя семьями в отношении собаки японской породы акита-ину привело бывших и нынешних владельцев к серьезной ссоре. Спор о том, кому принадлежит животное, завершился летом прошлого года насильственным похищением собаки у 12-летней девочки и двухлетним условным сроком для похитителя.

7 июля 2022 года 12-летняя Катя (имя изменено) вышла из подъезда многоквартирного дома на улице Раадику в таллиннском районе Ласнамяэ, чтобы проводить зашедшую в гости подругу на автобусную остановку. С девочкой на поводке была пятилетняя собака Акина. Ее подруга села в автобус, а Катя ушла со своей собакой.

«У дома ко мне подошла компания молодых людей и спросила, моя ли это собака и сколько она стоит. Я ответила, что не знаю, поскольку ее покупала мама. Потом один начал кричать, что ты врешь, это собака моей девушки! Они спросили, готова ли моя мама заплатить выкуп за собаку, я ответила, что не знаю. Тогда они сказали, представь, если мы сейчас у тебя отнимем эту собаку, я сказала, что такого не будет», - рассказала следователю девочка.

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