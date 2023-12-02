ФОТО ⟩ Идеи: пора подумать о выборе и украшении рождественской елки

Дизайнер интерьера IKEA упростит задачу украшения дома и елки к Рождеству с помощью всего лишь нескольких советов, которые можно использовать в каждом доме.

«Нет ничего более символичного для рождественских праздников, чем рождественская елка. Результаты рождественского опроса* IKEA показали, что рождественская елка является самым важным рождественским элементом дома для 42% жителей Эстонии. Второе место занимают рождественские гирлянды, а третий по важности элемент – рождественское угощение», – рассказала Пирет Бреманн, дизайнер IKEA Eesti.

Оцените место, которое у вас есть для елки

Выбирая рождественскую елку для дома, первое, что вам нужно сделать, это решить, где вы хотите поставить елку: в помещении или на улице. «Если вы предпочитаете елку для помещения, то сначала оцените, сколько у вас дома места для дерева и насколько высоки потолки. Затем решите, хотите ли вы выбрать настоящее дерево или искусственное», – сказала Бреманн.

Фото: Ikea