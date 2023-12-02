ФОТО ⟩ Идеи: пора подумать о выборе и украшении рождественской елки

Согласно проведенному опросу, почти половина жителей Эстонии начинает подготовку к Рождеству с украшения своего дома и рождественской елки, которую они считают самым важным элементом праздника. Однако иногда бывает непросто выбрать подходящую елку и украсить ее со вкусом.
Дизайнер интерьера IKEA упростит задачу украшения дома и елки к Рождеству с помощью всего лишь нескольких советов, которые можно использовать в каждом доме.
«Нет ничего более символичного для рождественских праздников, чем рождественская елка. Результаты рождественского опроса* IKEA показали, что рождественская елка является самым важным рождественским элементом дома для 42% жителей Эстонии. Второе место занимают рождественские гирлянды, а третий по важности элемент – рождественское угощение», – рассказала Пирет Бреманн, дизайнер IKEA Eesti.
Оцените место, которое у вас есть для елки
Выбирая рождественскую елку для дома, первое, что вам нужно сделать, это решить, где вы хотите поставить елку: в помещении или на улице. «Если вы предпочитаете елку для помещения, то сначала оцените, сколько у вас дома места для дерева и насколько высоки потолки. Затем решите, хотите ли вы выбрать настоящее дерево или искусственное», – сказала Бреманн.
«Искусственные рождественские елки могут идеально подойти тем, кто не хочет убирать опавшую хвою», – добавила Бреманн. Они бывают разных размеров и форм, высота варьируется от 6 см до 210 см, и ширина также различна. Дерево меньшего размера безопаснее высокого, если дома есть домашние животные и маленькие дети. Искусственную елку вы можете выбрать в зависимости от места ее последующего хранения. Некоторые большие рождественские елки можно разобрать на более мелкие части, и они занимают мало места», – сказала Бреманн.
В небольшой квартире, где место для рождественской елки ограничено, можно использовать альтернативные решения, например, небольшую рождественскую елку из дерева и металла, которую также можно украсить, либо декоративную бумажную рождественскую елку, либо даже светодиодную настольную лампу в форме рождественской елки. «Вы даже можете сделать елку из книг, украшений или прикрепленной к стене светодиодной гирлянды в форме елки», – добавила Бреманн.
Выберите один базовый цвет и форму
В этом году три основные тенденции в рождественских украшениях: восхитительный ингредиент красного в сочетании с нейтральными тонами, деревенский стиль с современными нотами и красота, вдохновленная природой. Эти тенденции можно перенести в дома, используя разные акценты на рождественской елке и в других местах.
«Самая распространенная ошибка – повесить на елку все доступные цвета и формы. Лучше всего для елки выбрать один основной цвет и форму украшений. Например, в этом году это красный цвет, который можно дополнить двумя оттенками или формами. Так украшенная елка будет выглядеть ясно и гармонично», – пояснила Бреманн.
«Используя игрушки, обязательно вешайте маленькие сверху, а большие – пониже. Вешая светодиодные гирлянды, начните сверху, оберните гирлянды вокруг елки и осторожно установите блок с батарейками на пол. Также обратите внимание на стиль вашего дома: скандинавский, аскетичный интерьер требует меньше украшений, а классический интерьер можно украсить богаче», – подчеркнула дизайнер IKEA. Она также предложила добавить на елку искусственные цветы, чтобы придать ей более веселый вид.
Те, кто предпочитают естественный вид, могут выбрать елочные игрушки из соломки, текстиля или бумаги.«Для елки в таком стиле подойдут домашние пряники или другие подобные украшения. Всегда популярная идея – ностальгические украшения, которые могут даже передаваться из поколения в поколение», – добавила Бреманн.
Она также предложила использовать светодиодные свечи вместо настоящих, потому что они безопаснее, особенно в доме, где живут дети и домашние животные. «Не забудьте проверить состояние электропроводов гирлянд, прежде чем вешать их на елку. Гирлянды с таймерами, которые через некоторое время выключаются, также значительно безопаснее», - напомнила дизайнер.
*Рождественский онлайн-опрос был проведен в сентябре 2023 года исследовательским предприятием Norstat по заказу IKEA. В опросе приняли участие более 500 жителей Эстонии.