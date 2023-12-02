Союзник Путина Ким Чен Ын пригрозил уничтожить разведывательные спутники США

Представитель министерства обороны Северной Кореи заявил, что такой шаг будет равносилен объявлению войны, сообщило государственное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК.

Пресс-секретарь Космического командования США Шерил Клинкель заявила на этой неделе, что Соединенные Штаты могут «подорвать эффективность и смертоносность сил противника где угодно».

Если Соединенные Штаты попытаются нарушить права Северной Кореи в космосе, Пхеньян рассмотрит возможность «подрыва или уничтожения американских разведывательных спутников в качестве контрмер самообороны», заявил представитель министерства обороны Северной Кореи.

Северная Корея утверждает, что с момента запуска на прошлой неделе ее новый спутник-шпион собрал изображения важных военных объектов США и Южной Кореи, а также итальянской столицы Рима.

Однако Пхеньян не опубликовал никаких спутниковых фотографий, которые, как он утверждает, у него есть.

Запуск северокорейского спутника «Маллиген-1» стал третьей попыткой Пхеньяна вывести такой разведывательный спутник на орбиту после двух неудачных попыток в мае и августе.