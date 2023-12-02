Фото ⟩ Поведение взрослых шокировало спасателей: подвергли опасности и себя, и детей

Когда спасатели прибыли, на льду в разных местах находились трое рыбаков, одного из которых сопровождали трое детей. Спасатели объяснили рыбакам, подвергшим себя и детей опасности, что лед слишком тонкий и люди, находящиеся на нем, рискуют своей жизнью. Чтобы доказать это, один спасатель в снаряжении продемонстрировал, как легко можно провалиться в воду сквозь трехсантиметровый лед.

Рыбаки и дети благополучно покинули лед, и, к счастью, никто не провалился.

В настоящее время действует запрет Спасательного департамента на выход на лед внутренних водоемов. По оценке Спасательного департамента, безопасный для человека лед должен иметь толщину минимум десять сантиметров.

Любой, кто выходит на лед, подвергает себя риску, и взрослые подают пример детям, которые считают действия взрослых безопасными. Человек, проваливаясь под лед, в холодной воде в считаные минуты теряет способность функционировать.

Самостоятельно выбраться из проруби - это большое испытание для взрослого и в большинстве случаев непосильное испытание для детей. «Мы просим родителей объяснить детям опасность тонкого льда и запретить им гулять по нему», - призвали спасатели.

Спасатели в выходные будут патрулировать водоемы, проверяя соблюдение запрета на выход на лед. Вдоль водоемов также устанавливают таблички, напоминающие об опасности тонкого льда. Цель спасателей - спасти жизни.