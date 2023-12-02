Министерство планирует потратить 30 тысяч евро на подкаст, знакомящий со страной

По данным министерства, цель подкаста - предоставить населению информацию о том, что происходит в цифровой стране, и повысить интерес к работе в ИТ-сфере Эстонии. Объем заказанной к 2024 году программы составит 45 эпизодов, продолжительность которых составляет 30-90 минут.

Медиа-компания, заинтересованная в участии в тендере, обязана иметь ведущего, звукооператора и руководителя проекта, задействованного в создании подкаста.

Выбор тем происходит таким образом, что в конце каждого месяца Министерство экономики и коммуникаций предлагает медиакомпании не менее пяти тем с возможными спикерами, а затем ведущий делает свой выбор из предложенных тем. Медиакомпания должна согласовать предварительные вопросы и постановку темы с министерством не позднее, чем за 10 рабочих дней до записи выпуска.

Помимо записи подкаста, ведущий должен еще и написать статью после выхода эпизода.

На сегодняшний день в тендере участвуют Delfi Media, Genius Media и Äripäev.