Вице-президент Банка Эстонии раскрыл хорошую возможность для инвестирования

Домохозяйствам помогли относительно низкий уровень безработицы, сбережения и рост заработной платы. Согласно недавнему опросу, семь из десяти человек больше всего беспокоятся об общем стремительном росте цен, и только один из десяти больше всего озабочен повышением процентных ставок и ростом сумм по возврату займа.

«Уровень проблемных займов в Эстонии в настоящее время очень низкий», – сказал Тали. Только 0,2 процента предприятий и 0,1 процента домохозяйств задержали в октябре выплаты по своим займам более чем на 60 дней.

«Согласно недавнему анализу Банка Эстонии, объем проблемных займов в ближайшей перспективе, скорее всего, несколько вырастет, но с очень низкого уровня. Более серьезной угрозы для экономики и финансовой системы мы в этом в данный момент не видим», – отметил Тали.

Рост кредитования замедлился, однако в Эстонии он более высокий, чем в среднем по еврозоне. Существуют очень большие различия по секторам: если в энергетике и в информационно-коммуникационном секторе сохраняется высокий рост, то заемный портфель предприятий в секторе промышленности и логистики сократился.

Новых жилищных займов было предоставлено примерно на четверть меньше, чем в прошлом году, но этот уровень сопоставим с годами перед пандемией, и такое положение является более устойчивым, чем бурный рост в промежуточный период.

С июля прошлого года Европейский центробанк 10 раз подряд повышал процентные ставки - от минус 0,50% до 4%. В ноябре темпы роста цен в еврозоне снизились с октябрьских 2,9% до 2,4%, а базовая инфляция без учета цен на энергоносители и продукты питания также замедлилась сильнее, чем ожидалось.