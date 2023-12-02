Вице-президент Банка Эстонии раскрыл хорошую возможность для инвестирования

По словам вице-президента Банка Эстонии Вейко Тали, депозиты с процентной ставкой выше четырех процентов являются интереснoй возможностью для инвестиций.
Хотя для домашних хозяйств и предприятий повышение процентных ставок означало рост расходов по займам, но, с другой стороны, серьезным вариантом для инвестиций стали сберегательные вклады. Объем срочных вкладов домохозяйств и предприятий быстро рос за счет вкладов до востребования, достигнув в октябре суммы в шесть миллиардов евро. За год объем срочных вкладов увеличился почти втрое.
«Срочные вклады стали серьезной инвестиционной возможностью, особенно с учетом хорошего соотношения риска и доходности», - сказал на конференции «Деловых ведомостей» Вейко Тали.
По его словам, несмотря на быстрый рост, потенциал еще есть, но это зависит, прежде всего, от поведения самих вкладчиков. В настоящее время срочные вклады составляют около 25 процентов вкладов предприятий и 30 процентов вкладов частных лиц. Для сравнения: - с 2008 -по 2010 год, когда процентные ставки в последний раз были такими же высокими, как сейчас, эти показатели составляли, соответственно, 40 и 60 процентов.
Средняя процентная ставка по срочным вкладам домохозяйств в октябре превысила отметку в четыре процента. Для более длительных сроков погашения или при проведении кампаний процентная ставка составляет 4,5 процента, а иногда и больше. По сравнению с еврозоной, в Эстонии сейчас действуют самые высокие процентные ставки по срочным вкладам для частных лиц и средние для предприятий.
Проблем с кредитами нет
В результате повышения базовых процентных ставок центробанка, вызванного повышением ставки Еuribor, сегодня процентные ставки по займам выросли более чем вдвое. Это изменило финансовое положение как предприятий, так и домохозяйств и ослабило их способность сводить концы с концами, но пока им удается исправно выплачивать займы. Лишь менее 10 процентов предприятий считают финансовые проблемы своей главной проблемой, и сравнительно мало предприятий испытывают трудности с возвратом займов.
Домохозяйствам помогли относительно низкий уровень безработицы, сбережения и рост заработной платы. Согласно недавнему опросу, семь из десяти человек больше всего беспокоятся об общем стремительном росте цен, и только один из десяти больше всего озабочен повышением процентных ставок и ростом сумм по возврату займа.
«Уровень проблемных займов в Эстонии в настоящее время очень низкий», – сказал Тали. Только 0,2 процента предприятий и 0,1 процента домохозяйств задержали в октябре выплаты по своим займам более чем на 60 дней.
«Согласно недавнему анализу Банка Эстонии, объем проблемных займов в ближайшей перспективе, скорее всего, несколько вырастет, но с очень низкого уровня. Более серьезной угрозы для экономики и финансовой системы мы в этом в данный момент не видим», – отметил Тали.
Рост кредитования замедлился, однако в Эстонии он более высокий, чем в среднем по еврозоне. Существуют очень большие различия по секторам: если в энергетике и в информационно-коммуникационном секторе сохраняется высокий рост, то заемный портфель предприятий в секторе промышленности и логистики сократился.
Новых жилищных займов было предоставлено примерно на четверть меньше, чем в прошлом году, но этот уровень сопоставим с годами перед пандемией, и такое положение является более устойчивым, чем бурный рост в промежуточный период.
С июля прошлого года Европейский центробанк 10 раз подряд повышал процентные ставки - от минус 0,50% до 4%. В ноябре темпы роста цен в еврозоне снизились с октябрьских 2,9% до 2,4%, а базовая инфляция без учета цен на энергоносители и продукты питания также замедлилась сильнее, чем ожидалось.
«Инфляция успокаивается, но прежде чем рассматривать вопрос о снижении процентных ставок, необходимо убедиться, что инфляция находится под контролем», – сказал Тали. Согласно последнему прогнозу Европейского центробанка, инфляция в еврозоне замедлится до уровня около 2% в 2025 году.