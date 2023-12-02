Растерянный пассажир: в самолете я заставил ребенка плакать, но не сделал ничего плохого

Сначала пассажир объяснил предысторию, написав, что он летел навестить своих родителей и, чтобы развлечься во время долгого перелета, перед поездкой загрузил на свой телефон несколько фильмов. Одним из таких фильмов стала вторая часть супергеройского фильма Marvel «Deadpool».
Он удобно устроился, надел наушники и начал наслаждаться захватывающим фильмом. Во время просмотра динамичного фильма пассажир не замечал, что происходит вокруг него, но когда в фильме показали сцену, где главного героя разрывают пополам, он услышал через наушники приглушенный крик.