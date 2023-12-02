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Растерянный пассажир: в самолете я заставил ребенка плакать, но не сделал ничего плохого

Мона Ли Коннапере
, репортер-редактор
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Ребенок в самолете. Фото иллюстративное.
Ребенок в самолете. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В истории, опубликованной на Reddit, 19-летний парень рассказал, что попал в странную ситуацию в самолете, где его обвинили в том, что он заставил ребенка плакать. Сам он, однако, считает, что он вовсе не виноват в плохом настроении ребенка.

Сначала пассажир объяснил предысторию, написав, что он летел навестить своих родителей и, чтобы развлечься во время долгого перелета, перед поездкой загрузил на свой телефон несколько фильмов. Одним из таких фильмов стала вторая часть супергеройского фильма Marvel «Deadpool».

Он удобно устроился, надел наушники и начал наслаждаться захватывающим фильмом. Во время просмотра динамичного фильма пассажир не замечал, что происходит вокруг него, но когда в фильме показали сцену, где главного героя разрывают пополам, он услышал через наушники приглушенный крик.

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