В прошлом году эстонским неправительственным организациям была пожертвована рекордная сумма

В прошлом году эстонским НПО было пожертвовано 95,5 миллиона евро, что почти на 40 миллионов больше, чем годом ранее. Семь из десяти ассоциаций, получивших больше всего пожертвований, занимались помощью Украине или военным беженцам оттуда.
Согласно декларациям, представленным в Налогово-таможенный департамент, крупнейшими сборщиками пожертвований в 2022 году были Эстонский совет по делам беженцев (6,4 млн евро) и Эстонский Красный Крест (5,5 млн евро).
«16 миллионов евро были пожертвованы непосредственно организациям в сфере национальной обороны, безопасности и спасения. В то же время помощь Украине также объединила все другие сферы, такие как социальное обеспечение, детей и молодежь, образование, здравоохранение, правозащитная деятельность, а также церкви-конгрегации и даже организации по защите животных, - прокомментировал руководитель аналитического центра Praxis Урмо Кюбар. - Важно, чтобы помощь Украине была не за счет других направлений, а в дополнение к ним».
Пожертвования эстонских компаний за год выросли с 15,5 миллионов до почти 28 миллионов евро, а частных лиц - с 26 миллионов до 33,5 миллионов евро. Больше всего пожертвований делали самые молодые люди, родившиеся в этом столетии, и пожилые мужчин. Около трети всех пожертвований делается анонимно или поступает из-за границы.
Среднестатистический эстонский ежегодно жертвует на благотворительность 60 евро, в прошлом году крупнейшие пожертвования составили 415 000 евро от частного лица и 1,9 миллиона евро от компании.
В прошлом году пожертвования получили более 1500 организаций в Эстонии, причем половина из них получила менее 6000 евро.
В опросе World Giving Index, охватывающем более 140 стран, эстонцы поднялись на 28-е место в мире по активности пожертвований. Согласно последним результатам, опубликованным в ноябре, каждый второй взрослый житель нашей страны жертвует деньги на благотворительность.