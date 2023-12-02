В прошлом году эстонским неправительственным организациям была пожертвована рекордная сумма

Согласно декларациям, представленным в Налогово-таможенный департамент, крупнейшими сборщиками пожертвований в 2022 году были Эстонский совет по делам беженцев (6,4 млн евро) и Эстонский Красный Крест (5,5 млн евро).

«16 миллионов евро были пожертвованы непосредственно организациям в сфере национальной обороны, безопасности и спасения. В то же время помощь Украине также объединила все другие сферы, такие как социальное обеспечение, детей и молодежь, образование, здравоохранение, правозащитная деятельность, а также церкви-конгрегации и даже организации по защите животных, - прокомментировал руководитель аналитического центра Praxis Урмо Кюбар. - Важно, чтобы помощь Украине была не за счет других направлений, а в дополнение к ним».

Пожертвования эстонских компаний за год выросли с 15,5 миллионов до почти 28 миллионов евро, а частных лиц - с 26 миллионов до 33,5 миллионов евро. Больше всего пожертвований делали самые молодые люди, родившиеся в этом столетии, и пожилые мужчин. Около трети всех пожертвований делается анонимно или поступает из-за границы.

Среднестатистический эстонский ежегодно жертвует на благотворительность 60 евро, в прошлом году крупнейшие пожертвования составили 415 000 евро от частного лица и 1,9 миллиона евро от компании.

В прошлом году пожертвования получили более 1500 организаций в Эстонии, причем половина из них получила менее 6000 евро.