Цены на топливо в странах Балтии снижаются

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, затем в Риге, а дешевле всего он был в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо в пятницу была в Риге, а самая низкая - в Вильнюсе.

В конце рабочей недели в Таллинне цена 95-го бензина на заправках Circle K осталась неизменной и составила 1,679 евро за литр, а дизельное топливо подешевело на 0,6% до 1,579 евро за литр.

Бензин и дизельное топливо на АЗС Circle K в Риге стоили одинаково - 1,614 евро за литр, при этом цена на оба вида топлива снизилась на 1,2%.

В Вильнюсе на АЗС Circle K цена 95-го бензина снизилась на 0,7 % до 1,524 евро за литр, а дизельного топлива - на 0,3 % до 1,549 евро за литр.