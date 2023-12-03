Видео ⟩ Лектор для родителей детей с СДВГ: родители нередко не хотят признавать диагноз

В новом выпуске передачи «Своя правда» речь пойдет о синдроме дефицита внимания и гиперактивности - СДВГ. С каждым годом рождается все больше детей с этим расстройством. Как помочь им справится с этим диагнозом, как живут взрослые люди с СДВГ и насколько к ним терпимо наше общество? Эти вопросы поднимают в студии психиатры, педагоги и сами люди с СДВГ.
В передаче приняла участие и лектор для родителей детей с СДВГ Елена Петриляйнен. По ее оценке, этот диагноз у ребенка родителям бывает сложно признать, что в свое время означает, что так необходимая помощь этим детям запаздывает.
«Так бывает очень часто, - признает Елена Петриляйнен. - Когда уже в детском саду воспитатели подмечают какие-то особенности ребенка и говорят об этом родителям, то встречают сопротивление и непонимание. И то же самое происходит в начальной школе или в более старших классах. На это есть причины. Первая из них - ведь этот ребенок визуально выглядит, как обычный ребенок, если нет никаких других проблем со здоровьем, например, с опорно-двигательным аппаратом или еще с чем-то. Этот ребенок выглядит, как обычный ребенок. Голова, руки, ноги на месте. Очень часто такие детки сообразительны, они умненькие, хорошо говорят, с фантазией все в порядке. Хотя, конечно, разные бывают случаи. И родители начинают думать, мол, это в школе наговаривают на моего ребенка, в детском саду наговаривают, а дома у меня таких проблем нет. Но дома и обстановка другая».
Смотрите выпуск передачи «Своя правда» под названием СДВГ уже в этот понедельник в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.