Видео ⟩ Лектор для родителей детей с СДВГ: родители нередко не хотят признавать диагноз

«Так бывает очень часто, - признает Елена Петриляйнен. - Когда уже в детском саду воспитатели подмечают какие-то особенности ребенка и говорят об этом родителям, то встречают сопротивление и непонимание. И то же самое происходит в начальной школе или в более старших классах. На это есть причины. Первая из них - ведь этот ребенок визуально выглядит, как обычный ребенок, если нет никаких других проблем со здоровьем, например, с опорно-двигательным аппаратом или еще с чем-то. Этот ребенок выглядит, как обычный ребенок. Голова, руки, ноги на месте. Очень часто такие детки сообразительны, они умненькие, хорошо говорят, с фантазией все в порядке. Хотя, конечно, разные бывают случаи. И родители начинают думать, мол, это в школе наговаривают на моего ребенка, в детском саду наговаривают, а дома у меня таких проблем нет. Но дома и обстановка другая».