Видео ⟩ Психотерапевт: существует три типа СДВГ

«Есть три типа СДВГ, - сказала Лейт. - Это невнимательный тип, гиперактивный тип и смешанный тип. Про гиперактивный тип наверно все знают, что это такое. Эти дети больше бросаются в глаза, они более активные и подвижные. Во взрослом возрасте эта гиперактивность может проявляться субъективным чувством беспокойства. Эдакое постоянное радио, которое человек даже перестает замечать. Допустим, он все время трясет ногой или ему что-то надо теребить в руках. Не всегда это выявляется именно в таком поведении, что вот хочется встать и уйти, хотя такое тоже может быть. Второй тип - невнимательный тип. Таким людям сложно удерживать внимание. Мне понравился термин - не дефицит внимания, а изобилие внимания. То есть этого внимания настолько много тратится на какие-то незначительные детали, что сложно сосредоточиться на чем-то одном. Ну и смешанный тип - это проявления того и другого вместе».