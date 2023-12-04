Видео ⟩ Психотерапевт: существует три типа СДВГ

В новом выпуске передачи «Своя правда» речь пойдет о синдроме дефицита внимания и гиперактивности - СДВГ. С каждым годом рождается все больше детей с этим расстройством. Как помочь им справится с этим диагнозом, как живут взрослые люди с СДВГ и насколько к ним терпимо наше общество? Эти вопросы поднимают в студии психиатры, педагоги и сами люди с СДВГ.
В передаче приняла участие и психотерапевт Мария Лейт, которая рассказала, что СДВГ может проявляться по разному, в зависимости от типа расстройства.
«Есть три типа СДВГ, - сказала Лейт. - Это невнимательный тип, гиперактивный тип и смешанный тип. Про гиперактивный тип наверно все знают, что это такое. Эти дети больше бросаются в глаза, они более активные и подвижные. Во взрослом возрасте эта гиперактивность может проявляться субъективным чувством беспокойства. Эдакое постоянное радио, которое человек даже перестает замечать. Допустим, он все время трясет ногой или ему что-то надо теребить в руках. Не всегда это выявляется именно в таком поведении, что вот хочется встать и уйти, хотя такое тоже может быть. Второй тип - невнимательный тип. Таким людям сложно удерживать внимание. Мне понравился термин - не дефицит внимания, а изобилие внимания. То есть этого внимания настолько много тратится на какие-то незначительные детали, что сложно сосредоточиться на чем-то одном. Ну и смешанный тип - это проявления того и другого вместе».
Смотрите выпуск передачи «Своя правда» под названием СДВГ уже в этот понедельник в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.